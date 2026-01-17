Генштаб: Покровское и Гуляйпольское направления остаются самыми горячими точками фронта

Начались 1423-и сутки полномасштабного вторжения РФ. По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 17 января, ситуация на фронте остается напряженной: за прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновения. Об этом пишет УНН.

Детали

Противник продолжает массированно использовать авиацию и беспилотники:

нанесено 71 авиационный удар (сброшено 189 КАБов);

осуществлено более 3 600 обстрелов;

задействован 7 621 дрон-камикадзе для ударов по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Оперативная ситуация по направлениям

Покровское: Силы обороны остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах Покровска, Мирнограда, Удачного и других населенных пунктов.

Гуляйпольское: Напряженная обстановка - отбита 31 атака врага в районах Гуляйполя, Дорожнянки и Сладкого.

Константиновское: Враг совершил 18 атак вблизи Константиновки и Иванополья.

Воздушные силы ВСУ: ПВО сбила и подавила 96 вражеских дронов во время ночной атаки

Южно-Слобожанское: Наши войска остановили 12 атак в районах Волчанска, Старицы и Чугуновки.

На Купянском, Лиманском, Славянском и Ореховском направлениях враг также проводил активные штурмовые действия, однако успеха не имел.

Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли точные удары по шести районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов, а также уничтожили склад боеприпасов.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери – подытожили в Генштабе, напомнив о ликвидации 1130 захватчиков за сутки.

