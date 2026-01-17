$43.180.08
17 января, 00:18 • 8584 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 18030 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 20818 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 27659 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 22458 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 38238 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 33346 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 28484 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 26260 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 25708 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Генштаб: Покровское и Гуляйпольское направления остаются самыми горячими точками фронта

Киев • УНН

 • 1256 просмотра

За сутки зафиксировано 164 боевых столкновения, враг нанес 71 авиационный удар и совершил более 3 600 обстрелов. Украинские защитники ликвидировали 1130 захватчиков.

Генштаб: Покровское и Гуляйпольское направления остаются самыми горячими точками фронта

Начались 1423-и сутки полномасштабного вторжения РФ. По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 17 января, ситуация на фронте остается напряженной: за прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновения. Об этом пишет УНН.

Детали

Противник продолжает массированно использовать авиацию и беспилотники:

  • нанесено 71 авиационный удар (сброшено 189 КАБов);
    • осуществлено более 3 600 обстрелов;
      • задействован 7 621 дрон-камикадзе для ударов по позициям ВСУ и населенным пунктам.

        Оперативная ситуация по направлениям

        Покровское: Силы обороны остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах Покровска, Мирнограда, Удачного и других населенных пунктов.

        Гуляйпольское: Напряженная обстановка - отбита 31 атака врага в районах Гуляйполя, Дорожнянки и Сладкого.

        Константиновское: Враг совершил 18 атак вблизи Константиновки и Иванополья.

        Воздушные силы ВСУ: ПВО сбила и подавила 96 вражеских дронов во время ночной атаки17.01.26, 08:06 • 1406 просмотров

        Южно-Слобожанское: Наши войска остановили 12 атак в районах Волчанска, Старицы и Чугуновки.

        На Купянском, Лиманском, Славянском и Ореховском направлениях враг также проводил активные штурмовые действия, однако успеха не имел.

        Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли точные удары по шести районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов, а также уничтожили склад боеприпасов.

        Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери

        – подытожили в Генштабе, напомнив о ликвидации 1130 захватчиков за сутки.

        Генштаб ВСУ: потери российских оккупантов за сутки превысили 1100 человек17.01.26, 07:10 • 1706 просмотров

        Степан Гафтко

