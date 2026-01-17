Генштаб: Покровское и Гуляйпольское направления остаются самыми горячими точками фронта
За сутки зафиксировано 164 боевых столкновения, враг нанес 71 авиационный удар и совершил более 3 600 обстрелов. Украинские защитники ликвидировали 1130 захватчиков.
Начались 1423-и сутки полномасштабного вторжения РФ. По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 17 января, ситуация на фронте остается напряженной: за прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновения. Об этом пишет УНН.
Детали
Противник продолжает массированно использовать авиацию и беспилотники:
- нанесено 71 авиационный удар (сброшено 189 КАБов);
- осуществлено более 3 600 обстрелов;
- задействован 7 621 дрон-камикадзе для ударов по позициям ВСУ и населенным пунктам.
Оперативная ситуация по направлениям
Покровское: Силы обороны остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах Покровска, Мирнограда, Удачного и других населенных пунктов.
Гуляйпольское: Напряженная обстановка - отбита 31 атака врага в районах Гуляйполя, Дорожнянки и Сладкого.
Константиновское: Враг совершил 18 атак вблизи Константиновки и Иванополья.
Южно-Слобожанское: Наши войска остановили 12 атак в районах Волчанска, Старицы и Чугуновки.
На Купянском, Лиманском, Славянском и Ореховском направлениях враг также проводил активные штурмовые действия, однако успеха не имел.
Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли точные удары по шести районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов, а также уничтожили склад боеприпасов.
Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери
