Генштаб: Покровський та Гуляйпільський напрямки залишаються найгарячішими точками фронту

Розпочалася 1423–тя доба повномасштабного вторгнення рф. За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 17 січня, ситуація на фронті залишається напруженою: протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення. Про це пише УНН.

Деталі

Противник продовжує масовано використовувати авіацію та безпілотники:

завдано 71 авіаційний удар (скинуто 189 КАБів);

здійснено понад 3 600 обстрілів;

залучено 7 621 дрон–камікадзе для ударів по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Оперативна ситуація за напрямками

Покровський: Сили оборони зупинили 49 штурмових дій агресора в районах Покровська, Мирнограда, Удачного та інших населених пунктів.

Гуляйпільський: Напружена обстановка - відбито 31 атаку ворога в районах Гуляйполя, Дорожнянки та Солодкого.

Костянтинівський: Ворог здійснив 18 атак поблизу Костянтинівки та Іванопілля.

Повітряні сили ЗСУ: ППО збила та придушила 96 ворожих дронів під час нічної атаки

Південно–Слобожанський: Наші війська зупинили 12 атак у районах Вовчанська, Стариці та Чугунівки.

На Куп’янському, Лиманському, Слов’янському та Оріхівському напрямках ворог також проводив активні штурмові дії, проте успіху не мав.

Українська авіація, ракетні війська та артилерія завдали влучних ударів по шести районах зосередження особового складу та техніки окупантів, а також знищили склад боєприпасів.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат – підсумували у Генштабі, нагадавши про ліквідацію 1130 загарбників за добу.

Генштаб ЗСУ: втрати російських окупантів за добу перевищили 1 100 осіб