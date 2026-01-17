Генштаб: Покровський та Гуляйпільський напрямки залишаються найгарячішими точками фронту

$43.180.08
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 14965 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 18743 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 24419 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 21050 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 37390 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 32802 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 28296 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 26107 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 25491 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Графіки відключень електроенергії
Чехія передасть Україні бойові літаки для боротьби з безпілотниками16 січня, 20:46
Сина кадирова терміново транспортують до московської лікарні після ДТП - роЗМІ16 січня, 21:01
Ціни на нафту CPC Blend обвалилися через атаки дронів у Чорному морі16 січня, 21:17
Технік Kia подав до суду на компанію через серйозну травму під час ремонту автомобіля16 січня, 21:47
Адміністрація Трампа розглядає можливість створення "Ради миру" для України за зразком Гази16 січня, 22:29
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для Тимошенко16 січня, 16:00
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Сиріл Рамафоса
Ілон Маск
Сполучені Штати Америки
Україна
Велика Британія
Білий дім
Іран
УНН Lite
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok03:45
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замку00:47
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкування16 січня, 19:05
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 року15 січня, 16:22
Генштаб: Покровський та Гуляйпільський напрямки залишаються найгарячішими точками фронту

Київ • УНН

 • 4 перегляди

За добу зафіксовано 164 бойових зіткнення, ворог завдав 71 авіаційний удар та здійснив понад 3 600 обстрілів. Українські захисники ліквідували 1130 загарбників.

Генштаб: Покровський та Гуляйпільський напрямки залишаються найгарячішими точками фронту

Розпочалася 1423–тя доба повномасштабного вторгнення рф. За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 17 січня, ситуація на фронті залишається напруженою: протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення. Про це пише УНН.

Деталі

Противник продовжує масовано використовувати авіацію та безпілотники:

  • завдано 71 авіаційний удар (скинуто 189 КАБів);
    • здійснено понад 3 600 обстрілів;
      • залучено 7 621 дрон–камікадзе для ударів по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

        Оперативна ситуація за напрямками

        Покровський: Сили оборони зупинили 49 штурмових дій агресора в районах Покровська, Мирнограда, Удачного та інших населених пунктів.

        Гуляйпільський: Напружена обстановка - відбито 31 атаку ворога в районах Гуляйполя, Дорожнянки та Солодкого.

        Костянтинівський: Ворог здійснив 18 атак поблизу Костянтинівки та Іванопілля.

        Повітряні сили ЗСУ: ППО збила та придушила 96 ворожих дронів під час нічної атаки17.01.26, 08:06

        Південно–Слобожанський: Наші війська зупинили 12 атак у районах Вовчанська, Стариці та Чугунівки.

        На Куп’янському, Лиманському, Слов’янському та Оріхівському напрямках ворог також проводив активні штурмові дії, проте успіху не мав.

        Українська авіація, ракетні війська та артилерія завдали влучних ударів по шести районах зосередження особового складу та техніки окупантів, а також знищили склад боєприпасів.

        Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат

        – підсумували у Генштабі, нагадавши про ліквідацію 1130 загарбників за добу.

        Генштаб ЗСУ: втрати російських окупантів за добу перевищили 1 100 осіб17.01.26, 07:10

        Степан Гафтко

