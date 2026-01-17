Защита обвиняемого в убийстве Чарли Кирка требует отвода прокуроров из-за конфликта интересов
Адвокаты Тайлера Робинсона, обвиняемого в убийстве Чарли Кирка, подали ходатайство об отводе прокуроров. Причиной стал конфликт интересов из-за показаний ребенка заместителя окружного прокурора.
В пятницу Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве известного консервативного активиста Чарли Кирка, предстал перед судом штата Юта. Адвокаты подсудимого подали ходатайство о дисквалификации всей команды обвинения, ссылаясь на личную заинтересованность одного из сотрудников прокуратуры. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Поводом для обращения стало то, что 18-летний ребенок заместителя окружного прокурора был непосредственным свидетелем стрельбы на митинге в Университете долины Юты.
Согласно материалам дела, сразу после инцидента свидетель отправил отцу текстовое сообщение с описанием хаоса на месте происшествия. Защита утверждает, что такие родственные связи создают конфликт интересов, который может повлиять на объективность судебного процесса.
Спор о смертной казни
Адвокаты Робинсона настаивают, что "спешка", с которой прокуратура объявила о намерении требовать смертной казни за убийство с отягчающими обстоятельствами, свидетельствует о чрезмерной эмоциональности обвинения. По их мнению, это ставит под сомнение справедливость как предыдущих, так и будущих решений по этому резонансному делу.
Напомним, что 22-летний Тайлер Робинсон не признает своей вины в стрельбе, которая произошла 10 сентября в городе Орем. В настоящее время судья рассматривает документы о возможном отводе прокурорской группы.
