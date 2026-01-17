Защита обвиняемого в убийстве Чарли Кирка требует отвода прокуроров из-за конфликта интересов

$43.180.08
50.320.20
ukenru
00:18 • 1304 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 10555 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 15228 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 19404 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 18780 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 35778 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 31782 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 27817 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25774 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 25042 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Китай прекратил импорт электроэнергии из рф16 января, 16:40 • 3232 просмотра
В Британии состоялся первый полет автономного военного вертолетаPhoto16 января, 17:04 • 2992 просмотра
Сын главы Чечни Адам Кадыров в реанимации после ДТП в Грозном - СМИ16 января, 18:43 • 3884 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 4718 просмотра
Чехия передаст Украине боевые самолеты для борьбы с беспилотниками20:46 • 5880 просмотра
публикации
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 19404 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 14959 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 47921 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 79257 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 97728 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Тим Уолз
Сэм Альтман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Венесуэла
Германия
Реклама
УНН Lite
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto00:47 • 482 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 4728 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 20368 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 25243 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 36817 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Financial Times
9К720 Искандер

Защита обвиняемого в убийстве Чарли Кирка требует отвода прокуроров из-за конфликта интересов

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Адвокаты Тайлера Робинсона, обвиняемого в убийстве Чарли Кирка, подали ходатайство об отводе прокуроров. Причиной стал конфликт интересов из-за показаний ребенка заместителя окружного прокурора.

Защита обвиняемого в убийстве Чарли Кирка требует отвода прокуроров из-за конфликта интересов

В пятницу Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве известного консервативного активиста Чарли Кирка, предстал перед судом штата Юта. Адвокаты подсудимого подали ходатайство о дисквалификации всей команды обвинения, ссылаясь на личную заинтересованность одного из сотрудников прокуратуры. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Поводом для обращения стало то, что 18-летний ребенок заместителя окружного прокурора был непосредственным свидетелем стрельбы на митинге в Университете долины Юты.

Трамп посмертно наградил активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы15.10.25, 03:37 • 4308 просмотров

Согласно материалам дела, сразу после инцидента свидетель отправил отцу текстовое сообщение с описанием хаоса на месте происшествия. Защита утверждает, что такие родственные связи создают конфликт интересов, который может повлиять на объективность судебного процесса.

Спор о смертной казни

Адвокаты Робинсона настаивают, что "спешка", с которой прокуратура объявила о намерении требовать смертной казни за убийство с отягчающими обстоятельствами, свидетельствует о чрезмерной эмоциональности обвинения. По их мнению, это ставит под сомнение справедливость как предыдущих, так и будущих решений по этому резонансному делу.

Напомним, что 22-летний Тайлер Робинсон не признает своей вины в стрельбе, которая произошла 10 сентября в городе Орем. В настоящее время судья рассматривает документы о возможном отводе прокурорской группы.

Убийство Чарли Кирка: прокурор Юты предъявил официальные обвинения Тайлеру Робинсону, будет добиваться смертной казни16.09.25, 22:05 • 8821 просмотр

Степан Гафтко

Новости Мира
Юта
Ассошиэйтед Пресс