14 октября, 19:16 • 9734 просмотра
Зеленский на встрече в Вашингтоне будет просить о поставках Украине ракет Tomahawk - Трамп
Эксклюзив
14 октября, 15:21 • 21247 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
14 октября, 15:17 • 24373 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
14 октября, 15:00 • 20876 просмотра
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
14 октября, 13:31 • 34687 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
14 октября, 13:02 • 19759 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
14 октября, 12:47 • 30902 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
14 октября, 12:39 • 14778 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
14 октября, 11:53 • 26942 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
14 октября, 11:36 • 12120 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
Трамп посмертно наградил активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы

Киев • УНН

 • 482 просмотра

Дональд Трамп посмертно наградил активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы. Кирк критиковал любую военную помощь Украине от США и крайне негативно высказывался о Владимире Зеленском.

Трамп посмертно наградил активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы

Президент США Дональд Трамп посмертно наградил активиста и публициста Чарли Кирка высшей гражданской наградой США – Президентской медалью Свободы. Об этом сообщает Fox News, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что церемония состоялась в недавно обновленном Розовом саду Белого дома. Награду получила вдова Чарли Кирка Эрика.

Даже спустя месяц после смерти Чарли, мы до сих пор испытываем ужасный шок и боль его утраты. ... Чарли Кирк был уникальным, и его невозможно было остановить

- сказал Трамп.

Он также назвал Кирка "бесстрашным борцом за свободу", "лидером, который вдохновил следующее поколение" и американским патриотом. Президент США добавил, что "мчался через полмира" с Ближнего Востока, чтобы вручить награду именно в день рождения Кирка.

Справка

10 сентября консервативный активист Чарли Кирк умер после совершенного на него покушения.

Основателя Turning Point USA, ранили во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания, Кирк был единственным раненым человеком.

Чарли Кирк критиковал любую военную помощь Украине от США, а также крайне негативно высказывался о Президенте Украины Владимире Зеленском, обвиняя его в том, что он якобы не хочет заканчивать войну с Россией.

В США предлагают выпустить памятную монету с портретом погибшего Чарли Кирка25.09.25, 07:54 • 3715 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты