Трамп посмертно наградил активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы
Киев • УНН
Дональд Трамп посмертно наградил активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы. Кирк критиковал любую военную помощь Украине от США и крайне негативно высказывался о Владимире Зеленском.
Президент США Дональд Трамп посмертно наградил активиста и публициста Чарли Кирка высшей гражданской наградой США – Президентской медалью Свободы. Об этом сообщает Fox News, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что церемония состоялась в недавно обновленном Розовом саду Белого дома. Награду получила вдова Чарли Кирка Эрика.
Даже спустя месяц после смерти Чарли, мы до сих пор испытываем ужасный шок и боль его утраты. ... Чарли Кирк был уникальным, и его невозможно было остановить
Он также назвал Кирка "бесстрашным борцом за свободу", "лидером, который вдохновил следующее поколение" и американским патриотом. Президент США добавил, что "мчался через полмира" с Ближнего Востока, чтобы вручить награду именно в день рождения Кирка.
Справка
10 сентября консервативный активист Чарли Кирк умер после совершенного на него покушения.
Основателя Turning Point USA, ранили во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания, Кирк был единственным раненым человеком.
Чарли Кирк критиковал любую военную помощь Украине от США, а также крайне негативно высказывался о Президенте Украины Владимире Зеленском, обвиняя его в том, что он якобы не хочет заканчивать войну с Россией.
В США предлагают выпустить памятную монету с портретом погибшего Чарли Кирка25.09.25, 07:54 • 3715 просмотров