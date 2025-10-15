Трамп посмертно нагородив активіста Чарлі Кірка Президентською медаллю Свободи

$41.610.01
14 жовтня, 19:16 • 10033 перегляди
Зеленський на зустрічі у Вашингтоні проситиме про постачання Україні ракет Tomahawk - Трамп
Ексклюзив
14 жовтня, 15:21 • 21640 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
14 жовтня, 15:17 • 24615 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
14 жовтня, 15:00 • 21103 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
14 жовтня, 13:31 • 34941 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
14 жовтня, 13:02 • 19797 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
14 жовтня, 12:47 • 31035 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
14 жовтня, 12:39 • 14785 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
14 жовтня, 11:53 • 27050 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
14 жовтня, 11:36 • 12126 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
Головна
Публікації
Ексклюзиви
російські промислові гіганти масово переходять на скорочений робочий тиждень: у розвідці назвали причини14 жовтня, 16:25 • 4420 перегляди
Важливо чутливі речі обговорити нам особисто: Зеленський про підготовку до зустрічі з Трампом14 жовтня, 16:48 • 2408 перегляди
лукашенко створює "обмінний фонд" з невинних людей, щоб купувати собі індульгенції: МЗС про нову хвилю репресій у білорусі14 жовтня, 16:50 • 2820 перегляди
Зеленський заявив про підготовку серйозної новини із одним із європейським партнером14 жовтня, 17:17 • 2518 перегляди
Київ поринув у темряву: у соцмережах поширюють "апокаліптичні" кадри столичних вулицьVideo14 жовтня, 18:22 • 3656 перегляди
Трамп посмертно нагородив активіста Чарлі Кірка Президентською медаллю Свободи

Київ • УНН

 • 598 перегляди

Дональд Трамп посмертно нагородив активіста Чарлі Кірка Президентською медаллю Свободи. Кірк критикував будь-яку військову допомогу Україні від США та вкрай негативно висловлювався про Володимира Зеленського.

Трамп посмертно нагородив активіста Чарлі Кірка Президентською медаллю Свободи

Президент США Дональд Трамп посмертно нагородив активіста і публіциста Чарлі Кірка найвищою громадянською нагородою США – Президентською медаллю Свободи. Про це повідомляє Fox News, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що церемонія відбулася в нещодавно оновленому Рожевому саду Білого дому. Нагороду отримала вдова Чарлі Кірка Еріка.

Навіть через місяць після смерті Чарлі, ми досі відчуваємо жахливий шок і біль його втрати. ... Чарлі Кірк був унікальним, і його неможливо було зупинити

- сказав Трамп.

Він також назвав Кірка "безстрашним борцем за свободу", "лідером, який надихнув наступне покоління" та американським патріотом. Президент США додав, що "мчав через півсвіту" з Близького Сходу, щоб вручити нагороду саме у день народження Кірка.

Довідково

10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху.

Засновника Turning Point USA, поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі, Кірк був єдиною пораненою особою.

Чарлі Кірк критикував будь-яку військову допомогу Україні від США, а також вкрай негативно висловлювався про Президента України Володимира Зеленського, звинувачуючи його в тому, що він нібито не хоче закінчувати війну з росією.

У США пропонують випустити пам'ятну монету з портретом загиблого Чарлі Кірка25.09.25, 07:54 • 3715 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки