Трамп посмертно нагородив активіста Чарлі Кірка Президентською медаллю Свободи
Київ • УНН
Дональд Трамп посмертно нагородив активіста Чарлі Кірка Президентською медаллю Свободи. Кірк критикував будь-яку військову допомогу Україні від США та вкрай негативно висловлювався про Володимира Зеленського.
Президент США Дональд Трамп посмертно нагородив активіста і публіциста Чарлі Кірка найвищою громадянською нагородою США – Президентською медаллю Свободи. Про це повідомляє Fox News, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що церемонія відбулася в нещодавно оновленому Рожевому саду Білого дому. Нагороду отримала вдова Чарлі Кірка Еріка.
Навіть через місяць після смерті Чарлі, ми досі відчуваємо жахливий шок і біль його втрати. ... Чарлі Кірк був унікальним, і його неможливо було зупинити
Він також назвав Кірка "безстрашним борцем за свободу", "лідером, який надихнув наступне покоління" та американським патріотом. Президент США додав, що "мчав через півсвіту" з Близького Сходу, щоб вручити нагороду саме у день народження Кірка.
Довідково
10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху.
Засновника Turning Point USA, поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі, Кірк був єдиною пораненою особою.
Чарлі Кірк критикував будь-яку військову допомогу Україні від США, а також вкрай негативно висловлювався про Президента України Володимира Зеленського, звинувачуючи його в тому, що він нібито не хоче закінчувати війну з росією.
