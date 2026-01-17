$43.180.08
00:18 • 1414 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 10641 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 15335 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 19532 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 18846 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 35839 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 31828 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 27835 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 25785 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 25059 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Захист обвинуваченого у вбивстві Чарлі Кірка вимагає відводу прокурорів через конфлікт інтересів

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Адвокати Тайлера Робінсона, обвинуваченого у вбивстві Чарлі Кірка, подали клопотання про відвід прокурорів. Причиною став конфлікт інтересів через свідчення дитини заступника окружного прокурора.

Захист обвинуваченого у вбивстві Чарлі Кірка вимагає відводу прокурорів через конфлікт інтересів

У п'ятницю Тайлер Робінсон, якого звинувачують у вбивстві відомого консервативного активіста Чарлі Кірка, постав перед судом штату Юта. Адвокати підсудного подали клопотання про дискваліфікацію всієї команди обвинувачення, посилаючись на особисту зацікавленість одного з працівників прокуратури. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Приводом для звернення стало те, що 18–річна дитина заступника окружного прокурора була безпосереднім свідком стрілянини на мітингу в Університеті долини Юти.

Трамп посмертно нагородив активіста Чарлі Кірка Президентською медаллю Свободи15.10.25, 03:37 • 4308 переглядiв

Згідно з матеріалами справи, одразу після інциденту свідок надіслав батькові текстове повідомлення з описом хаосу на місці події. Захист стверджує, що такі родинні зв’язки створюють конфлікт інтересів, який може вплинути на об’єктивність судового процесу.

Суперечка щодо смертної кари

Адвокати Робінсона наполягають, що "поспіх", з яким прокуратура оголосила про намір вимагати смертної кари за вбивство з обтяжуючими обставинами, свідчить про надмірну емоційність обвинувачення. На їхню думку, це ставить під сумнів справедливість як попередніх, так і майбутніх рішень у цій резонансній справі.

Нагадаємо, що 22–річний Тайлер Робінсон не визнає своєї провини у стрілянині, яка сталася 10 вересня в місті Орем. Наразі суддя розглядає документи щодо можливого відводу прокурорської групи.

Убивство Чарлі Кірка: прокурор Юти висунув офіційні звинувачення Тайлеру Робінсону, вимагатиме смертної кари16.09.25, 22:05 • 8821 перегляд

Степан Гафтко

Новини Світу
Юта
Ассошіейтед Прес