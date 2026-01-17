Захист обвинуваченого у вбивстві Чарлі Кірка вимагає відводу прокурорів через конфлікт інтересів

У п'ятницю Тайлер Робінсон, якого звинувачують у вбивстві відомого консервативного активіста Чарлі Кірка, постав перед судом штату Юта. Адвокати підсудного подали клопотання про дискваліфікацію всієї команди обвинувачення, посилаючись на особисту зацікавленість одного з працівників прокуратури. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Приводом для звернення стало те, що 18–річна дитина заступника окружного прокурора була безпосереднім свідком стрілянини на мітингу в Університеті долини Юти.

Трамп посмертно нагородив активіста Чарлі Кірка Президентською медаллю Свободи

Згідно з матеріалами справи, одразу після інциденту свідок надіслав батькові текстове повідомлення з описом хаосу на місці події. Захист стверджує, що такі родинні зв’язки створюють конфлікт інтересів, який може вплинути на об’єктивність судового процесу.

Суперечка щодо смертної кари

Адвокати Робінсона наполягають, що "поспіх", з яким прокуратура оголосила про намір вимагати смертної кари за вбивство з обтяжуючими обставинами, свідчить про надмірну емоційність обвинувачення. На їхню думку, це ставить під сумнів справедливість як попередніх, так і майбутніх рішень у цій резонансній справі.

Нагадаємо, що 22–річний Тайлер Робінсон не визнає своєї провини у стрілянині, яка сталася 10 вересня в місті Орем. Наразі суддя розглядає документи щодо можливого відводу прокурорської групи.

Убивство Чарлі Кірка: прокурор Юти висунув офіційні звинувачення Тайлеру Робінсону, вимагатиме смертної кари