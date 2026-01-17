$43.180.08
В подмосковье горит стратегическая электроподстанция: часть Серпухова осталась без света

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В ночь на 17 января в Серпухове Московской области вспыхнул пожар на электроподстанции ПС 220 кВ "Ока" №400. Часть города и прилегающих населенных пунктов остались без электроснабжения.

В подмосковье горит стратегическая электроподстанция: часть Серпухова осталась без света

В ночь на 17 января в городе Серпухов Московской области вспыхнул масштабный пожар на территории электроподстанции. По данным OSINT-анализа издания "ASTRA", огнем охвачена ПС 220 кВ "Ока" №400. Очевидцы публикуют кадры инцидента, один из которых был снят с улицы Пионерской, всего в 150 метрах от эпицентра возгорания. Об этом пишет УНН.

Детали

В результате пожара часть города и прилегающих населенных пунктов остались без электроснабжения. Местные жители и СМИ сообщают об отсутствии света в:

  • микрорайоне Красный текстильщик;
    • поселке Большевик;
      • центральных частях Серпухова.

        Близость к стратегическим объектам

        Аналитики обращают внимание на то, что всего в 3,5 километрах от горящей подстанции расположена филиал военной академии ракетных войск стратегического назначения (РВСН) им. Петра Великого (ул. Бригадная, 17). Это придает инциденту особый вес, учитывая стратегическое значение объекта.

        В настоящее время официальной информации от российского МЧС или местных властей относительно причин возникновения пожара не поступало. Специалисты не исключают как техническую неисправность, так и внешнее воздействие на энергетическую инфраструктуру региона. 

        Степан Гафтко

        Новости Мира
        Техника
        Энергетика
        Отключение света
        Блэкаут
        Электроэнергия