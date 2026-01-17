$43.180.08
18:27 • 8832 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
18:20 • 13882 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 17809 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 17973 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 35175 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 31421 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 27679 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25694 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 24853 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 35042 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
В Подмосковье зафиксировали сильное задымление на территории химического завода

Киев • УНН

 • 660 просмотра

Жители Воскресенска Московской области сообщили о сильном задымлении вечером 16 января. Источник дыма расположен на территории предприятия "Воскресенские минеральные удобрения", производящего фосфорные удобрения и аммиак.

В Подмосковье зафиксировали сильное задымление на территории химического завода

Поздно вечером 16 января жители города Воскресенск Московской области сообщили о возникновении сильного дыма, который был виден из разных районов населенного пункта. Об этом свидетельствуют данные мониторинга социальных сетей и OSINT-анализ издания "ASTRA", пишет УНН.

Подробности

Аналитики изучили кадры, обнародованные очевидцами в сети, и установили, что источник задымления расположен непосредственно над территорией предприятия "Воскресенские минеральные удобрения". В частности, одно из видео было снято в районе 2-й Заводской улицы, прилегающей к промышленной зоне.

Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях13.01.26, 10:22 • 37365 просмотров

О предприятии

"Воскресенские минеральные удобрения" – это крупное химическое предприятие РФ, которое специализируется на производстве фосфорных удобрений, аммиака и других сопутствующих химических продуктов.

Учитывая специфику производства, подобные инциденты могут представлять потенциальную экологическую угрозу для региона.

В настоящее время причины возникновения дыма остаются неизвестными. Никакой официальной информации от представителей завода или местного управления МЧС России не поступало. 

В рф произошел взрыв в центре подготовки МВД, по меньшей мере 9 человек пострадали15.01.26, 13:10 • 3854 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
российская пропаганда