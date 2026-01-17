В Подмосковье зафиксировали сильное задымление на территории химического завода

Поздно вечером 16 января жители города Воскресенск Московской области сообщили о возникновении сильного дыма, который был виден из разных районов населенного пункта. Об этом свидетельствуют данные мониторинга социальных сетей и OSINT-анализ издания "ASTRA", пишет УНН.

Подробности

Аналитики изучили кадры, обнародованные очевидцами в сети, и установили, что источник задымления расположен непосредственно над территорией предприятия "Воскресенские минеральные удобрения". В частности, одно из видео было снято в районе 2-й Заводской улицы, прилегающей к промышленной зоне.

Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях

О предприятии

"Воскресенские минеральные удобрения" – это крупное химическое предприятие РФ, которое специализируется на производстве фосфорных удобрений, аммиака и других сопутствующих химических продуктов.

Учитывая специфику производства, подобные инциденты могут представлять потенциальную экологическую угрозу для региона.

В настоящее время причины возникновения дыма остаются неизвестными. Никакой официальной информации от представителей завода или местного управления МЧС России не поступало.

В рф произошел взрыв в центре подготовки МВД, по меньшей мере 9 человек пострадали