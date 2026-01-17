$43.180.08
18:27 • 8616 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
18:20 • 13565 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 17539 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 17817 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 35022 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 31350 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 27645 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 25677 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 24824 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 35012 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
У підмосков'ї зафіксували сильне задимлення на території хімічного заводу

Київ • УНН

 • 496 перегляди

Жителі воскресенська московської області повідомили про сильне задимлення ввечері 16 січня. Джерело диму розташоване на території підприємства "Воскресенські мінеральні добрива", що виробляє фосфорні добрива та аміак.

У підмосков'ї зафіксували сильне задимлення на території хімічного заводу

Пізно ввечері 16 січня жителі міста воскресенськ московської області повідомили про виникнення сильного диму, який було видно з різних районів населеного пункту. Про це свідчать дані моніторингу соціальних мереж та OSINT–аналіз видання "ASTRA", пише УНН.

Деталі

Аналітики вивчили кадри, оприлюднені очевидцями в мережі, і встановили, що джерело задимлення розташоване безпосередньо над територією підприємства "Воскресенські мінеральні добрива". Зокрема, одне з відео було знято в районі 2–ї Заводської вулиці, що прилягає до промислової зони.

Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях13.01.26, 10:22 • 37356 переглядiв

Про підприємство

"Воскресенські мінеральні добрива" – це велике хімічне підприємство рф, яке спеціалізується на виробництві фосфорних добрив, аміаку та інших супутніх хімічних продуктів.

Враховуючи специфіку виробництва, подібні інциденти можуть становити потенційну екологічну загрозу для регіону.

Наразі причини виникнення диму залишаються невідомими. Жодної офіційної інформації від представників заводу чи місцевого управління МНС росії не надходило. 

У рф стався вибух у центрі підготовки мвс, щонайменше 9 людей постраждали15.01.26, 13:10 • 3854 перегляди

Степан Гафтко

