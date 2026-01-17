У підмосков'ї зафіксували сильне задимлення на території хімічного заводу
Київ • УНН
Жителі воскресенська московської області повідомили про сильне задимлення ввечері 16 січня. Джерело диму розташоване на території підприємства "Воскресенські мінеральні добрива", що виробляє фосфорні добрива та аміак.
Пізно ввечері 16 січня жителі міста воскресенськ московської області повідомили про виникнення сильного диму, який було видно з різних районів населеного пункту. Про це свідчать дані моніторингу соціальних мереж та OSINT–аналіз видання "ASTRA", пише УНН.
Деталі
Аналітики вивчили кадри, оприлюднені очевидцями в мережі, і встановили, що джерело задимлення розташоване безпосередньо над територією підприємства "Воскресенські мінеральні добрива". Зокрема, одне з відео було знято в районі 2–ї Заводської вулиці, що прилягає до промислової зони.
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях13.01.26, 10:22 • 37356 переглядiв
Про підприємство
"Воскресенські мінеральні добрива" – це велике хімічне підприємство рф, яке спеціалізується на виробництві фосфорних добрив, аміаку та інших супутніх хімічних продуктів.
Враховуючи специфіку виробництва, подібні інциденти можуть становити потенційну екологічну загрозу для регіону.
Наразі причини виникнення диму залишаються невідомими. Жодної офіційної інформації від представників заводу чи місцевого управління МНС росії не надходило.
У рф стався вибух у центрі підготовки мвс, щонайменше 9 людей постраждали15.01.26, 13:10 • 3854 перегляди