У підмосков'ї горить стратегічна електропідстанція: частина серпухова залишилася без світла

У ніч на 17 січня в місті серпухов московської області спалахнула масштабна пожежа на території електропідстанції. За даними OSINT–аналізу видання "ASTRA", вогнем охоплено ПС 220 кВ "Ока" №400. Очевидці публікують кадри інциденту, один з яких був знятий з вулиці Піонерської, всього за 150 метрів від епіцентру займання. Про це пише УНН.

Деталі

Внаслідок пожежі частина міста та прилеглих населених пунктів залишилися без електропостачання. Місцеві мешканці та ЗМІ повідомляють про відсутність світла у:

мікрорайоні Красний текстильник;

селищі Большевик;

центральних частинах серпухова.

Близькість до стратегічних об'єктів

Аналітики звертають увагу на те, що всього за 3,5 кілометра від підстанції, що палає, розташована філія військової академії ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) ім. петра великого (вул. Бригадна, 17). Це додає інциденту особливої ваги з огляду на стратегічне значення об'єкта.

На цей час офіційної інформації від російського МНС чи місцевої влади щодо причин виникнення пожежі не надходило. Фахівці не виключають як технічну несправність, так і зовнішній вплив на енергетичну інфраструктуру регіону.

