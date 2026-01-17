$43.180.08
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
Суд призначив Тимошенку заставу у понад 33 млн грн
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Як дізнатися, чи перебуває людина в "розшуку" ТЦК: відповідь адвоката
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
У підмосков'ї горить стратегічна електропідстанція: частина серпухова залишилася без світла

Київ • УНН

 • 36 перегляди

У ніч на 17 січня в серпухові московської області спалахнула пожежа на електропідстанції ПС 220 кВ "Ока" №400. Частина міста та прилеглих населених пунктів залишилися без електропостачання.

У підмосков'ї горить стратегічна електропідстанція: частина серпухова залишилася без світла

У ніч на 17 січня в місті серпухов московської області спалахнула масштабна пожежа на території електропідстанції. За даними OSINT–аналізу видання "ASTRA", вогнем охоплено ПС 220 кВ "Ока" №400. Очевидці публікують кадри інциденту, один з яких був знятий з вулиці Піонерської, всього за 150 метрів від епіцентру займання. Про це пише УНН.

Деталі

Внаслідок пожежі частина міста та прилеглих населених пунктів залишилися без електропостачання. Місцеві мешканці та ЗМІ повідомляють про відсутність світла у:

  • мікрорайоні Красний текстильник;
    • селищі Большевик;
      • центральних частинах серпухова.

        Близькість до стратегічних об'єктів

        Аналітики звертають увагу на те, що всього за 3,5 кілометра від підстанції, що палає, розташована філія військової академії ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) ім. петра великого (вул. Бригадна, 17). Це додає інциденту особливої ваги з огляду на стратегічне значення об'єкта.

        На цей час офіційної інформації від російського МНС чи місцевої влади щодо причин виникнення пожежі не надходило. Фахівці не виключають як технічну несправність, так і зовнішній вплив на енергетичну інфраструктуру регіону. 

