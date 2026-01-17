рф ударила по энергетике в Одесской области: показали последствия
Киев • УНН
Ночью враг нанес удар по энергетической инфраструктуре Одесской области, вызвав повреждения и пожар. Погибших и пострадавших нет, пожар ликвидирован.
рф ночью в очередной раз ударила по энергетике в Одесской области, сообщил в субботу глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.
Ночью враг нанес очередной циничный удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. На одном из объектов в Одесском регионе зафиксированы повреждения, возник пожар
В ГСЧС уточнили, что россия нанесла удар по объектам инфраструктуры в Одесской области, и что повреждения также получили здание и автотранспорт. Сейчас пожар ликвидирован.
По словам Кипера, погибших и пострадавших нет.
"Продолжается ликвидация последствий. Объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - указал глава ОВА.
