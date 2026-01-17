рф ударила по энергетике в Одесской области: показали последствия

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17 января, 00:18 • 8214 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 17588 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 20490 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 27185 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 22263 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 38125 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 33267 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 28465 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 26245 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 25684 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Цены на нефть CPC Blend обвалились из-за атак дронов в Черном море16 января, 21:17 • 5524 просмотра
Техник Kia подал в суд на компанию из-за серьезной травмы во время ремонта автомобиля16 января, 21:47 • 6578 просмотра
Администрация Трампа рассматривает возможность создания "Совета мира" для Украины по образцу Газы16 января, 22:29 • 6642 просмотра
Эксклюзивный "ретро-Bronco" Кевина Харта будет выставлен на аукцион без резервной цены16 января, 23:02 • 4260 просмотра
Цены на золото падают на фоне фиксации прибыли и деэскалации в Иране04:30 • 3628 просмотра
публикации
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 27190 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 18332 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 50260 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 81350 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 99996 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Сирил Рамафоса
Илон Маск
Роберт Ф. Кеннеди-младший
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Белый дом
Великобритания
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok03:45 • 2742 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 3464 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 9286 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 21570 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 26281 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Золото

рф ударила по энергетике в Одесской области: показали последствия

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Ночью враг нанес удар по энергетической инфраструктуре Одесской области, вызвав повреждения и пожар. Погибших и пострадавших нет, пожар ликвидирован.

рф ударила по энергетике в Одесской области: показали последствия

рф ночью в очередной раз ударила по энергетике в Одесской области, сообщил в субботу глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

Ночью враг нанес очередной циничный удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. На одном из объектов в Одесском регионе зафиксированы повреждения, возник пожар

- написал Кипер в Telegram.

В ГСЧС уточнили, что россия нанесла удар по объектам инфраструктуры в Одесской области, и что повреждения также получили здание и автотранспорт. Сейчас пожар ликвидирован.

По словам Кипера, погибших и пострадавших нет.

"Продолжается ликвидация последствий. Объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - указал глава ОВА.

Воздушные силы ВСУ: ПВО сбила и подавила 96 вражеских дронов во время ночной атаки17.01.26, 08:06 • 1290 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеУНН-Одесса
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Олег Кипер
Одесская область
Одесса