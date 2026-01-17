рф вдарила по енергетиці на Одещині: показали наслідки

рф уночі вкотре вдарила по енергетиці в Одеській області, повідомив у суботу голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише УНН.

Уночі ворог завдав чергового цинічного удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. На одному з об’єктів в Одеському регіоні зафіксовано пошкодження, виникла пожежа - написав Кіпер у Telegram.

У ДСНС уточнили, що росія завдала удару по об'єктах інфраструктури на Одещині, і що пошкоджень також зазнали будівля та автотранспорт. Наразі пожежа ліквідована.

Зі слів Кіпера, загиблих та постраждалих немає.

"Триває ліквідація наслідків. Об’єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення працюють у штатному режимі", - вказав голова ОВА.

