рф вдарила по енергетиці на Одещині: показали наслідки
Київ • УНН
Вночі ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області, спричинивши пошкодження та пожежу. Загиблих та постраждалих немає, пожежу ліквідовано.
рф уночі вкотре вдарила по енергетиці в Одеській області, повідомив у суботу голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише УНН.
Уночі ворог завдав чергового цинічного удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. На одному з об’єктів в Одеському регіоні зафіксовано пошкодження, виникла пожежа
У ДСНС уточнили, що росія завдала удару по об'єктах інфраструктури на Одещині, і що пошкоджень також зазнали будівля та автотранспорт. Наразі пожежа ліквідована.
Зі слів Кіпера, загиблих та постраждалих немає.
"Триває ліквідація наслідків. Об’єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення працюють у штатному режимі", - вказав голова ОВА.
