18:27 • 1748 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
18:20 • 3070 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
17:23 • 8754 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
13:20 • 13503 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 30790 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 28933 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 26462 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25138 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 24072 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 33745 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Китайский Новый год: традиции и особенности празднования

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Китайский Новый год, или Весенний фестиваль, празднуется более 1000 лет по лунно-солнечному календарю. В этом году он приходится на 17 февраля, сопровождаясь посещением могил предков, красными украшениями и фейерверками.

Китайский Новый год: традиции и особенности празднования

Самый глобальный и долгожданный фестиваль в Китае и странах Восточной Азии — Китайский Новый год, также известный как «Лунный Новый год» или «Весенний фестиваль». Его празднуют более 1000 лет, а дата определяется по традиционному китайскому лунно-солнечному календарю. УНН расскажет вам об интересных фактах, суевериях и традиционном праздновании Китайского Нового года. 

Каждый год дата Китайского Нового года разная, в период с 21 января по 20 февраля, это определяет традиционный лунно-солнечный календарь. В этом году фестиваль приходится на вторник, 17 февраля.

Празднование и традиции фестиваля

Традиции разных регионов разные, однако суть одна и та же — проводить Старый год и хорошо встретить Новый. 

Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков30.12.25, 17:27 • 86895 просмотров

Приношение жертв предкам. Китайцы за день до Нового года посещают могилы предков, это обязательный новогодний ритуал. Также перед ужином воссоединения они приносят жертвы для предков, как бы позволяя им первыми поесть. 

Символ и украшение. Люди усердно убирают, чтобы смести все неудачи и оставить их в Старом году. Символ Лунного Нового года — красный цвет, он означает процветание и энергию, оберегающие от злых духов и негатива. В новогодний период везде висят новогодние красные фонарики, надписи и цитаты на красном фоне. 

Подарки. Китайский Новый год — это сезон красных конвертов, их часто дарят детям и пенсионерам. В эти конверты кладут деньги, они символизируют безопасный и мирный год. 

Фейерверки и петарды. От масштабных запусков фейерверков в больших городах до частных празднований. Неотъемлемая часть празднования — запуск фейерверков и петард. Интересно, что в 12 часов ночи на Китайский Новый Год поднимаются миллиарды фейерверков, это больше, чем в любое время в любом месте. 

Традиционные танцы. Танцы Львов и Драконов чрезвычайно популярны, проводятся каждый год и привлекают множество туристов. Считается, что такие танцы приносят удачу и счастье в Новом году. 

Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15.01.26, 20:00 • 44938 просмотров

Александра Месенко

УНН Lite
Новый год
Китай