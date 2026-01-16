Китайский Новый год: традиции и особенности празднования

Самый глобальный и долгожданный фестиваль в Китае и странах Восточной Азии — Китайский Новый год, также известный как «Лунный Новый год» или «Весенний фестиваль». Его празднуют более 1000 лет, а дата определяется по традиционному китайскому лунно-солнечному календарю. УНН расскажет вам об интересных фактах, суевериях и традиционном праздновании Китайского Нового года.

Каждый год дата Китайского Нового года разная, в период с 21 января по 20 февраля, это определяет традиционный лунно-солнечный календарь. В этом году фестиваль приходится на вторник, 17 февраля.

Празднование и традиции фестиваля

Традиции разных регионов разные, однако суть одна и та же — проводить Старый год и хорошо встретить Новый.

Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков

Приношение жертв предкам. Китайцы за день до Нового года посещают могилы предков, это обязательный новогодний ритуал. Также перед ужином воссоединения они приносят жертвы для предков, как бы позволяя им первыми поесть.

Символ и украшение. Люди усердно убирают, чтобы смести все неудачи и оставить их в Старом году. Символ Лунного Нового года — красный цвет, он означает процветание и энергию, оберегающие от злых духов и негатива. В новогодний период везде висят новогодние красные фонарики, надписи и цитаты на красном фоне.

Подарки. Китайский Новый год — это сезон красных конвертов, их часто дарят детям и пенсионерам. В эти конверты кладут деньги, они символизируют безопасный и мирный год.

Фейерверки и петарды. От масштабных запусков фейерверков в больших городах до частных празднований. Неотъемлемая часть празднования — запуск фейерверков и петард. Интересно, что в 12 часов ночи на Китайский Новый Год поднимаются миллиарды фейерверков, это больше, чем в любое время в любом месте.

Традиционные танцы. Танцы Львов и Драконов чрезвычайно популярны, проводятся каждый год и привлекают множество туристов. Считается, что такие танцы приносят удачу и счастье в Новом году.

Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать