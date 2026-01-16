$43.180.08
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
Суд призначив Тимошенку заставу у понад 33 млн грн
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Як дізнатися, чи перебуває людина в "розшуку" ТЦК: відповідь адвоката
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкування

Китайський Новий рік, або Весняний фестиваль, святкується понад 1000 років за місячно-сонячним календарем. Цього року він припадає на 17 лютого, супроводжуючись відвідуванням могил предків, червоними прикрасами та феєрверками.

Найглобальніший та найочікуваніший фестивать у Китаї та країнах Східної Азії - Китайський Новий рік, також відомий як "Місячний Новий рік" або "Весняний фестиваль". Його святкують понад 1000 років, а дата вирішується за традиційним китайським місячно-сонячним календарем. УНН розповість вам про цікаві факти, забобони та традиційне святкування Китайського Нового року. 

Кожного року дата Китайського Нового року різна,  в період з 21 січня до 20 лютого, вирішує це традиційний місячно-сонячний календар. Цього року фестиваль припадає на вівторок, 17 лютого.

Святкування та традиції фестивалю

Традиції різних регіонів різні, проте суть однакова - провести Старий рік та гарно зустріти Новий. 

Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків30.12.25, 17:27 • 86895 переглядiв

Приношення жертв предкам. Китайці за день до Нового року відвідують могили предків, це обовʼязковий новорічний ритуал. Також перед вечерею воззʼєднання вони приносять жертви для предків, ніби дозволяючи їм першими поїсти. 

Символ та прикрашання. Люди завзято прибирають, щоб змести всі невдачі та залишити їх у Старому році. Символ Місячного Нового року - червоний колір, він означає процвітання та енергію, що оберігають від злих духів та негативу. В новорічний період скрізь висять новорічні червоні ліхтарики, надписи та цитати на червоному фоні. 

Подарунки. Китайський Новий рік це сезон червоних конвертів, їх часто дарують дітям та пенсіонерам. У ці конверти кладуть гроші, вони символізують безпечний та мирний рік. 

Феєрверки та петарди. Від масштабних запусків феєрверків у великих містах до приватних святкувать. Невідʼємна частина святкування - запуск феєрверків та петард. Цікаво, що о 12 годині ночі на Китайський Новий Рік піднімаються мільярди феєрверків, це більше ніж у будь-який час у будь-якому місці. 

Традиційні танці. Танці Левів і Драконів надзвичайно популярні, проводяться кожного року та притягують купу туристів. Вважається, що такі танці приносять удачу та щастя у Новому році. 

Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15.01.26, 20:00 • 44917 переглядiв

