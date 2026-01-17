МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ подтвердил согласие Украины и РФ на локальное перемирие для восстановления линии электропередач к ЗАЭС. Это позволит восстановить последнюю резервную линию, вышедшую из строя 2 января.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси официально подтвердил, что Украина и РФ согласились на введение локального перемирия. Это гуманитарное решение позволит начать восстановление последней резервной линии электропередач к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом пишет УНН.
Детали
Временное прекращение огня в районе боевых действий критически необходимо, поскольку линия 330 кВ была выведена из строя еще 2 января. Все это время крупнейшая АЭС Европы зависела только от одной функционирующей магистральной линии, что создавало значительные риски для систем охлаждения.
МАГАТЭ продолжает тесно сотрудничать с обеими сторонами для обеспечения ядерной безопасности на ЗАЭС и предотвращения ядерной аварии во время конфликта. Это временное прекращение огня, четвертое, о котором мы договорились, демонстрирует незаменимую роль, которую мы продолжаем играть
Команда экспертов МАГАТЭ уже отправилась из Вены непосредственно на передовую, чтобы наблюдать за ходом ремонтных работ, которые в ближайшие дни будут выполнять украинские специалисты.
Работа ЗАЭС в условиях морозов
Помимо технических повреждений, станция сталкивается с вызовами из-за аномальных холодов. Команда МАГАТЭ, базирующаяся на объекте, подтвердила принятие мер против замерзания грунтовых вод и контроль температуры для аварийных дизель-генераторов. Это необходимо для поддержания работы насосов, которые охлаждают реакторы и бассейны с топливом.
Ситуация на других объектах
Гросси также выразил глубокую обеспокоенность общим состоянием энергосистемы Украины:
- на Чернобыльской АЭС из-за повреждения подстанции была отключена одна из линий;
- одна из действующих АЭС была вынуждена временно снизить мощность из-за обстрелов инфраструктуры;
- зафиксированы пролеты военных объектов в радиусе 5–10 км от Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС.
Ухудшение состояния энергосистемы Украины в результате постоянной военной деятельности имеет прямое влияние на ядерную безопасность ее ядерных объектов
В ближайшее время Агентство планирует направить еще одну миссию для оценки состояния десяти критически важных электрических подстанций Украины.
