МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Гендиректор МАГАТЭ подтвердил согласие Украины и РФ на локальное перемирие для восстановления линии электропередач к ЗАЭС. Это позволит восстановить последнюю резервную линию, вышедшую из строя 2 января.

МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси официально подтвердил, что Украина и РФ согласились на введение локального перемирия. Это гуманитарное решение позволит начать восстановление последней резервной линии электропередач к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом пишет УНН.

Детали

Временное прекращение огня в районе боевых действий критически необходимо, поскольку линия 330 кВ была выведена из строя еще 2 января. Все это время крупнейшая АЭС Европы зависела только от одной функционирующей магистральной линии, что создавало значительные риски для систем охлаждения.

Оккупационные войска рф продолжают использовать ЗАЭС как военный объект - Энергоатом15.01.26, 13:59 • 3754 просмотра

МАГАТЭ продолжает тесно сотрудничать с обеими сторонами для обеспечения ядерной безопасности на ЗАЭС и предотвращения ядерной аварии во время конфликта. Это временное прекращение огня, четвертое, о котором мы договорились, демонстрирует незаменимую роль, которую мы продолжаем играть

– заявил Рафаэль Мариано Гросси.

Команда экспертов МАГАТЭ уже отправилась из Вены непосредственно на передовую, чтобы наблюдать за ходом ремонтных работ, которые в ближайшие дни будут выполнять украинские специалисты.

Работа ЗАЭС в условиях морозов

Помимо технических повреждений, станция сталкивается с вызовами из-за аномальных холодов. Команда МАГАТЭ, базирующаяся на объекте, подтвердила принятие мер против замерзания грунтовых вод и контроль температуры для аварийных дизель-генераторов. Это необходимо для поддержания работы насосов, которые охлаждают реакторы и бассейны с топливом.

Ситуация на других объектах

Гросси также выразил глубокую обеспокоенность общим состоянием энергосистемы Украины:

  • на Чернобыльской АЭС из-за повреждения подстанции была отключена одна из линий;
    • одна из действующих АЭС была вынуждена временно снизить мощность из-за обстрелов инфраструктуры;
      • зафиксированы пролеты военных объектов в радиусе 5–10 км от Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС.

        Ухудшение состояния энергосистемы Украины в результате постоянной военной деятельности имеет прямое влияние на ядерную безопасность ее ядерных объектов

        – подытожил Гендиректор МАГАТЭ.

        В ближайшее время Агентство планирует направить еще одну миссию для оценки состояния десяти критически важных электрических подстанций Украины. 

        МАГАТЭ призвало ha и Украину договориться о прекращении огня возле ЗАЭС09.01.26, 20:25 • 6626 просмотров

        Степан Гафтко

