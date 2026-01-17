$43.180.08
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
18:27 • 9078 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
18:20 • 14192 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 18119 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 18149 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 35340 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 31487 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 27722 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 25713 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 24896 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Україна та Британія розпочинають щомісячне виробництво тисяч дронів Octopus: Сибіга озвучив дату16 січня, 14:30 • 4738 перегляди
Колишній канцлер Німеччини Шредер приховав розмови з путіним від архіву - DW16 січня, 14:56 • 10725 перегляди
Завтра в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла16 січня, 15:41 • 3770 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 14134 перегляди
Чехія передасть Україні бойові літаки для боротьби з безпілотниками20:46 • 4744 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 18126 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 14160 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 47602 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 78961 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 97374 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto19:05 • 3708 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 20153 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 25026 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 36619 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 57372 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Гендиректор МАГАТЕ підтвердив згоду України та рф на локальне перемир'я для відновлення лінії електропередач до ЗАЕС. Це дозволить відновити останню резервну лінію, що вийшла з ладу 2 січня.

МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі офіційно підтвердив, що Україна та рф погодилися на запровадження локального перемир'я. Це гуманітарне рішення дозволить розпочати відновлення останньої резервної лінії електропередач до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Про це пише УНН.

Деталі

Тимчасове припинення вогню в районі бойових дій є критично необхідним, оскільки лінія 330 кВ була виведена з ладу ще 2 січня. Весь цей час найбільша АЕС Європи залежала лише від однієї функціонуючої магістральної лінії, що створювало значні ризики для систем охолодження.

Окупаційні війська рф продовжують використовувати ЗАЕС як військовий об'єкт - Енергоатом15.01.26, 13:59 • 3754 перегляди

МАГАТЕ продовжує тісно співпрацювати з обома сторонами для забезпечення ядерної безпеки на ЗАЕС та запобігання ядерній аварії під час конфлікту. Це тимчасове припинення вогню, четверте, про яке ми домовилися, демонструє незамінну роль, яку ми продовжуємо відігравати

 – заявив Рафаель Маріано Гроссі.

Команда експертів МАГАТЕ вже вирушила з Відня безпосередньо на передову, щоб спостерігати за перебігом ремонтних робіт, які найближчими днями виконуватимуть українські фахівці.

Робота ЗАЕС в умовах морозів

Окрім технічних пошкоджень, станція стикається з викликами через аномальні холоди. Команда МАГАТЕ, що базується на об'єкті, підтвердила вжиття заходів проти замерзання ґрунтових вод та контроль температури для аварійних дизель–генераторів. Це необхідно для підтримання роботи насосів, які охолоджують реактори та басейни з паливом.

Ситуація на інших об'єктах

Гроссі також висловив глибоку стурбованість загальним станом енергосистеми України:

  • на Чорнобильській АЕС через пошкодження підстанції було відключено одну з ліній;
    • одна з діючих АЕС була змушена тимчасово знизити потужність через обстріли інфраструктури;
      • зафіксовано прольоти військових об'єктів у радіусі 5–10 км від Південно–Української та Хмельницької АЕС.

        Погіршення стану енергосистеми України внаслідок постійної військової діяльності має прямий вплив на ядерну безпеку її ядерних об’єктів

        – підсумував Гендиректор МАГАТЕ.

        Найближчим часом Агентство планує направити ще одну місію для оцінки стану десяти критично важливих електричних підстанцій України. 

        МАГАТЕ закликало рф та Україну домовитись про припинення вогню біля ЗАЕС09.01.26, 20:25 • 6626 переглядiв

        Степан Гафтко

