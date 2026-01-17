МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі офіційно підтвердив, що Україна та рф погодилися на запровадження локального перемир'я. Це гуманітарне рішення дозволить розпочати відновлення останньої резервної лінії електропередач до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Про це пише УНН.

Деталі

Тимчасове припинення вогню в районі бойових дій є критично необхідним, оскільки лінія 330 кВ була виведена з ладу ще 2 січня. Весь цей час найбільша АЕС Європи залежала лише від однієї функціонуючої магістральної лінії, що створювало значні ризики для систем охолодження.

Окупаційні війська рф продовжують використовувати ЗАЕС як військовий об'єкт - Енергоатом

МАГАТЕ продовжує тісно співпрацювати з обома сторонами для забезпечення ядерної безпеки на ЗАЕС та запобігання ядерній аварії під час конфлікту. Це тимчасове припинення вогню, четверте, про яке ми домовилися, демонструє незамінну роль, яку ми продовжуємо відігравати – заявив Рафаель Маріано Гроссі.

Команда експертів МАГАТЕ вже вирушила з Відня безпосередньо на передову, щоб спостерігати за перебігом ремонтних робіт, які найближчими днями виконуватимуть українські фахівці.

Робота ЗАЕС в умовах морозів

Окрім технічних пошкоджень, станція стикається з викликами через аномальні холоди. Команда МАГАТЕ, що базується на об'єкті, підтвердила вжиття заходів проти замерзання ґрунтових вод та контроль температури для аварійних дизель–генераторів. Це необхідно для підтримання роботи насосів, які охолоджують реактори та басейни з паливом.

Ситуація на інших об'єктах

Гроссі також висловив глибоку стурбованість загальним станом енергосистеми України:

на Чорнобильській АЕС через пошкодження підстанції було відключено одну з ліній;

одна з діючих АЕС була змушена тимчасово знизити потужність через обстріли інфраструктури;

зафіксовано прольоти військових об'єктів у радіусі 5–10 км від Південно–Української та Хмельницької АЕС.

Погіршення стану енергосистеми України внаслідок постійної військової діяльності має прямий вплив на ядерну безпеку її ядерних об’єктів – підсумував Гендиректор МАГАТЕ.

Найближчим часом Агентство планує направити ще одну місію для оцінки стану десяти критично важливих електричних підстанцій України.

МАГАТЕ закликало рф та Україну домовитись про припинення вогню біля ЗАЕС