россияне атаковали Запорожье дронами: удар пришелся по объекту инфраструктуры - ОВА

В ночь на 17 января российские войска атаковали Запорожье с помощью беспилотников. В результате вражеского удара в областном центре зафиксированы разрушения и возгорание на одном из объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Подробности

Возник пожар, к счастью, без пострадавших: россияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье. Враг атаковал областной центр беспилотниками. В результате атаки возникло возгорание на одном из объектов инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших - говорится в сообщении Федорова.

