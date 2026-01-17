россияне атаковали Запорожье дронами: удар пришелся по объекту инфраструктуры - ОВА

$43.180.08
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 13645 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 17881 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 23152 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 20517 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 37014 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 32549 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 28170 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 26003 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 25370 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Король Великобритании поздравил украинцев с годовщиной подписания Соглашения о столетнем партнерстве16 января, 19:26 • 3422 просмотра
Чехия передаст Украине боевые самолеты для борьбы с беспилотниками16 января, 20:46 • 9102 просмотра
Сына Кадырова срочно транспортируют в московскую больницу после ДТП - росСМИ16 января, 21:01 • 5288 просмотра
Техник Kia подал в суд на компанию из-за серьезной травмы во время ремонта автомобиля16 января, 21:47 • 3238 просмотра
Администрация Трампа рассматривает возможность создания "Совета мира" для Украины по образцу Газы16 января, 22:29 • 3404 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 17:23 • 23152 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 16519 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 48933 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 80136 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 98714 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Илон Маск
Роберт Ф. Кеннеди-младший
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Великобритания
Венесуэла
Иран
УНН Lite
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok03:45 • 922 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto00:47 • 1850 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 7600 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 20921 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 25705 просмотра
россияне атаковали Запорожье дронами: удар пришелся по объекту инфраструктуры - ОВА

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Ночью 17 января российские войска атаковали Запорожье беспилотниками. В результате удара возник пожар на объекте критической инфраструктуры, обошлось без пострадавших.

россияне атаковали Запорожье дронами: удар пришелся по объекту инфраструктуры - ОВА

В ночь на 17 января российские войска атаковали Запорожье с помощью беспилотников. В результате вражеского удара в областном центре зафиксированы разрушения и возгорание на одном из объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Подробности

Возник пожар, к счастью, без пострадавших: россияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье. Враг атаковал областной центр беспилотниками. В результате атаки возникло возгорание на одном из объектов инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших

- говорится в сообщении Федорова.

В Салтовском районе Харькова произошел взрыв в многоэтажке: есть жертвы - мэр17.01.26, 02:24 • 1646 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Война в Украине
Запорожье