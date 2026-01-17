росіяни атакували Запоріжжя дронами: удар прийшовся по об'єкту інфраструктури - ОВА

$43.180.08
50.320.20
ukenru
00:18 • 4510 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 13803 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 17974 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 23276 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 20567 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 37052 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 32572 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 28181 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 26012 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 25380 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чехія передасть Україні бойові літаки для боротьби з безпілотниками16 січня, 20:46 • 9360 перегляди
Сина кадирова терміново транспортують до московської лікарні після ДТП - роЗМІ16 січня, 21:01 • 5544 перегляди
Ціни на нафту CPC Blend обвалилися через атаки дронів у Чорному морі16 січня, 21:17 • 2710 перегляди
Технік Kia подав до суду на компанію через серйозну травму під час ремонту автомобіля16 січня, 21:47 • 3460 перегляди
Адміністрація Трампа розглядає можливість створення "Ради миру" для України за зразком Гази16 січня, 22:29 • 3628 перегляди
Публікації
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 23276 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 16572 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 48970 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 80170 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 98745 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Ілон Маск
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Велика Британія
Венесуела
Іран
Реклама
УНН Lite
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok03:45 • 996 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto00:47 • 1904 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 7684 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 20943 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 25721 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Instagram
Starlink

росіяни атакували Запоріжжя дронами: удар прийшовся по об'єкту інфраструктури - ОВА

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Вночі 17 січня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок удару виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури, обійшлося без постраждалих.

росіяни атакували Запоріжжя дронами: удар прийшовся по об'єкту інфраструктури - ОВА

У ніч на 17 січня російські війська атакували Запоріжжя за допомогою безпілотників. Внаслідок ворожого удару в обласному центрі зафіксовано руйнування та загоряння на одному з об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомив у своєму Telegram–каналі очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Деталі

Виникла пожежа, на щастя, без постраждалих: росіяни ударили по об'єкту інфраструктури у Запоріжжі. Ворог атакував обласний центр безпілотниками. Внаслідок атаки виникло загоряння на одному з об'єктів інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих

- йдеться у повідомленні Федорова.

У Салтівському районі Харкова стався вибух у багатоповерхівці: є жертви - мер17.01.26, 02:24 • 1694 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні
Запоріжжя