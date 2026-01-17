росіяни атакували Запоріжжя дронами: удар прийшовся по об'єкту інфраструктури - ОВА
Київ • УНН
Вночі 17 січня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок удару виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури, обійшлося без постраждалих.
У ніч на 17 січня російські війська атакували Запоріжжя за допомогою безпілотників. Внаслідок ворожого удару в обласному центрі зафіксовано руйнування та загоряння на одному з об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомив у своєму Telegram–каналі очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
Деталі
Виникла пожежа, на щастя, без постраждалих: росіяни ударили по об'єкту інфраструктури у Запоріжжі. Ворог атакував обласний центр безпілотниками. Внаслідок атаки виникло загоряння на одному з об'єктів інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих
