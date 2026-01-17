У Салтівському районі Харкова стався вибух у багатоповерхівці: є жертви - мер

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про надзвичайну подію в житловому масиві Салтівка, що сталася в ніч на 17 січня 2026 року. У багатоповерховому будинку пролунав вибух, причини якого наразі залишаються нез’ясованими. Про це Терехов написав у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

У результаті вибуху невідомого походження, маємо загиблих та постраждалих у багатоповерхівці Салтівського району. Деталі зʼясовуємо – зазначив очільник міста у своєму офіційному зверненні.

На місці інциденту працюють екстрені служби, рятувальники та правоохоронці. Офіційна інформація щодо кількості загиблих та причин події буде оприлюднена пізніше.

Пізніше Терехов повідомив, що на місці вибуху виявили тіло другого загиблого. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

