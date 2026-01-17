У Салтівському районі Харкова стався вибух у багатоповерхівці: є жертви - мер

$43.180.08
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 9304 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 14307 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 18277 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 18220 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 35400 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 31523 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 27731 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 25718 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 24914 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпортується, запаси газу також є - міністр
Україна та Британія розпочинають щомісячне виробництво тисяч дронів Octopus: Сибіга озвучив дату16 січня, 14:30 • 4824 перегляди
Колишній канцлер Німеччини Шредер приховав розмови з путіним від архіву - DW16 січня, 14:56 • 10778 перегляди
Завтра в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла16 січня, 15:41 • 3856 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 14229 перегляди
Чехія передасть Україні бойові літаки для боротьби з безпілотниками20:46 • 4864 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 18275 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 14243 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 47638 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 78994 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 97408 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Абдель Фаттах Ас-Сісі
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Ґренландія
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto19:05 • 3742 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 20178 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 25050 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 36642 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 57395 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Financial Times
Іскандер (ОТРК)

У Салтівському районі Харкова стався вибух у багатоповерхівці: є жертви - мер

Київ • УНН

 • 14 перегляди

У ніч на 17 січня 2026 року в багатоповерхівці Салтівського району Харкова стався вибух. Мер Ігор Терехов повідомив про загиблих та постраждалих, причини з'ясовуються.

У Салтівському районі Харкова стався вибух у багатоповерхівці: є жертви - мер

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про надзвичайну подію в житловому масиві Салтівка, що сталася в ніч на 17 січня 2026 року. У багатоповерховому будинку пролунав вибух, причини якого наразі залишаються нез'ясованими. Про це Терехов написав у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

У результаті вибуху невідомого походження, маємо загиблих та постраждалих у багатоповерхівці Салтівського району. Деталі зʼясовуємо

– зазначив очільник міста у своєму офіційному зверненні.

На місці інциденту працюють екстрені служби, рятувальники та правоохоронці. Офіційна інформація щодо кількості загиблих та причин події буде оприлюднена пізніше.  

Пізніше Терехов повідомив, що на місці вибуху виявили тіло другого загиблого. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

рф зруйнувала великий об'єкт критичної енергетичної інфраструктури Харкова - мер15.01.26, 16:37 • 2894 перегляди

Степан Гафтко

