В Салтовском районе Харькова произошел взрыв в многоэтажке: есть жертвы - мэр

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о чрезвычайном происшествии в жилом массиве Салтовка, произошедшем в ночь на 17 января 2026 года. В многоэтажном доме прогремел взрыв, причины которого пока остаются невыясненными. Об этом Терехов написал в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

В результате взрыва неизвестного происхождения есть погибшие и пострадавшие в многоэтажке Салтовского района. Детали выясняем – отметил глава города в своем официальном обращении.

На месте инцидента работают экстренные службы, спасатели и правоохранители. Официальная информация о количестве погибших и причинах происшествия будет обнародована позже.

Позже Терехов сообщил, что на месте взрыва обнаружили тело второго погибшего. Продолжаются поисково-спасательные работы.

рф разрушила крупный объект критической энергетической инфраструктуры Харькова - мэр