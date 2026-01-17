В Салтовском районе Харькова произошел взрыв в многоэтажке: есть жертвы - мэр
Киев • УНН
В ночь на 17 января 2026 года в многоэтажке Салтовского района Харькова произошел взрыв. Мэр Игорь Терехов сообщил о погибших и пострадавших, причины выясняются.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о чрезвычайном происшествии в жилом массиве Салтовка, произошедшем в ночь на 17 января 2026 года. В многоэтажном доме прогремел взрыв, причины которого пока остаются невыясненными. Об этом Терехов написал в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Подробности
В результате взрыва неизвестного происхождения есть погибшие и пострадавшие в многоэтажке Салтовского района. Детали выясняем
На месте инцидента работают экстренные службы, спасатели и правоохранители. Официальная информация о количестве погибших и причинах происшествия будет обнародована позже.
Позже Терехов сообщил, что на месте взрыва обнаружили тело второго погибшего. Продолжаются поисково-спасательные работы.
рф разрушила крупный объект критической энергетической инфраструктуры Харькова - мэр15.01.26, 16:37 • 2894 просмотра