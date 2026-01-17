$43.180.08
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 9692 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 14502 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 18514 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 18350 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 35464 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 31571 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 27753 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25735 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 24940 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Салтовском районе Харькова произошел взрыв в многоэтажке: есть жертвы - мэр

Киев • УНН

 • 134 просмотра

В ночь на 17 января 2026 года в многоэтажке Салтовского района Харькова произошел взрыв. Мэр Игорь Терехов сообщил о погибших и пострадавших, причины выясняются.

В Салтовском районе Харькова произошел взрыв в многоэтажке: есть жертвы - мэр

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о чрезвычайном происшествии в жилом массиве Салтовка, произошедшем в ночь на 17 января 2026 года. В многоэтажном доме прогремел взрыв, причины которого пока остаются невыясненными. Об этом Терехов написал в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

В результате взрыва неизвестного происхождения есть погибшие и пострадавшие в многоэтажке Салтовского района. Детали выясняем

– отметил глава города в своем официальном обращении.

На месте инцидента работают экстренные службы, спасатели и правоохранители. Официальная информация о количестве погибших и причинах происшествия будет обнародована позже.  

Позже Терехов сообщил, что на месте взрыва обнаружили тело второго погибшего. Продолжаются поисково-спасательные работы.

рф разрушила крупный объект критической энергетической инфраструктуры Харькова - мэр15.01.26, 16:37 • 2894 просмотра

Степан Гафтко

Общество
Недвижимость
Социальная сеть
Игорь Терехов
Харьков