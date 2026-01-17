Венесуэла подписала первый в истории контракт на экспорт сжиженного газа
Венесуэла подписала первый в истории контракт на экспорт сжиженного нефтяного газа 16 января 2026 года. Это является частью стратегии превращения страны в открытую для инвестиций после отстранения Николаса Мадуро.
Венесуэла открывает новую страницу в своей энергетической политике, впервые официально выходя на международный рынок сжиженного нефтяного газа (СНГ). О подписании исторического контракта сообщила исполняющая обязанности президента Делси Родригес во время обращения на государственном телевидении в пятницу, 16 января 2026 года, пишет УНН.
Детали
Подписание соглашения стало частью стратегии превращения Венесуэлы в открытую для инвестиций страну после отстранения от власти Николаса Мадуро. Добыча топлива сосредоточена на нефтеперерабатывающем комплексе "Хосе" на востоке страны. Несмотря на то, что в последние годы отрасль страдала от недоинвестирования и аварий, новое руководство ставит целью возродить газовый сектор.
Сегодня, впервые в нашей истории, подписан контракт на маркетинг сжиженного нефтяного газа. Мы выполняем свое обещание, данное президенту Мадуро и нашему народу
Технологические вызовы и политические реалии
Сейчас значительная часть венесуэльского газа добывается как сопутствующий продукт при добыче нефти. Из-за отсутствия инфраструктуры большое количество этого ресурса просто сжигается в факелах. Запуск экспорта должен стимулировать компании реализовывать проекты по утилизации и полезному использованию этого топлива.
Дальнейшее расширение экспортных мощностей Венесуэлы будет существенно зависеть от политической координации с Вашингтоном. После захвата Николаса Мадуро администрацией Дональда Трампа, страна находится на этапе адаптации к новой политической реальности, что требует пересмотра отношений с США для снятия санкционных ограничений и привлечения иностранного капитала в энергетику.
