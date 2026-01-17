Венесуэла подписала первый в истории контракт на экспорт сжиженного газа

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18:27 • 8826 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
18:20 • 13876 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 17803 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 17968 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 35171 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 31419 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 27678 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25693 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 24852 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 35041 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина и США расходятся во мнениях по мирному соглашению - Зеленский16 января, 14:04 • 14155 просмотра
Украина и Британия начинают ежемесячное производство тысяч дронов Octopus: Сибига озвучил дату16 января, 14:30 • 4576 просмотра
Бывший канцлер Германии Шредер скрыл разговоры с путиным от архива - DW16 января, 14:56 • 10628 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 13979 просмотра
Чехия передаст Украине боевые самолеты для борьбы с беспилотниками20:46 • 4524 просмотра
публикации
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 17803 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 13989 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 47539 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 78898 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 97280 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Абдель Фаттах эль-Сиси
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Гренландия
Реклама
УНН Lite
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto19:05 • 3638 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 20110 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 24991 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 36579 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 57335 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Financial Times
9К720 Искандер

Венесуэла подписала первый в истории контракт на экспорт сжиженного газа

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Венесуэла подписала первый в истории контракт на экспорт сжиженного нефтяного газа 16 января 2026 года. Это является частью стратегии превращения страны в открытую для инвестиций после отстранения Николаса Мадуро.

Венесуэла подписала первый в истории контракт на экспорт сжиженного газа

Венесуэла открывает новую страницу в своей энергетической политике, впервые официально выходя на международный рынок сжиженного нефтяного газа (СНГ). О подписании исторического контракта сообщила исполняющая обязанности президента Делси Родригес во время обращения на государственном телевидении в пятницу, 16 января 2026 года, пишет УНН.

Детали

Подписание соглашения стало частью стратегии превращения Венесуэлы в открытую для инвестиций страну после отстранения от власти Николаса Мадуро. Добыча топлива сосредоточена на нефтеперерабатывающем комплексе "Хосе" на востоке страны. Несмотря на то, что в последние годы отрасль страдала от недоинвестирования и аварий, новое руководство ставит целью возродить газовый сектор.

Сегодня, впервые в нашей истории, подписан контракт на маркетинг сжиженного нефтяного газа. Мы выполняем свое обещание, данное президенту Мадуро и нашему народу

– заявила Родригес.

Технологические вызовы и политические реалии

Сейчас значительная часть венесуэльского газа добывается как сопутствующий продукт при добыче нефти. Из-за отсутствия инфраструктуры большое количество этого ресурса просто сжигается в факелах. Запуск экспорта должен стимулировать компании реализовывать проекты по утилизации и полезному использованию этого топлива.

Трамп объявил об «очень плодотворном» разговоре с временным президентом Венесуэлы15.01.26, 07:44 • 5498 просмотров

Дальнейшее расширение экспортных мощностей Венесуэлы будет существенно зависеть от политической координации с Вашингтоном. После захвата Николаса Мадуро администрацией Дональда Трампа, страна находится на этапе адаптации к новой политической реальности, что требует пересмотра отношений с США для снятия санкционных ограничений и привлечения иностранного капитала в энергетику. 

И.о. президента Венесуэлы призвала к диалогу с США и открытию нефтяной промышленности16.01.26, 06:43 • 4632 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Николас Мадуро
Венесуэла
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты