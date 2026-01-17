Венесуела підписала перший в історії контракт на експорт зрідженого газу

Венесуела розпочинає нову сторінку у своїй енергетичній політиці, вперше офіційно виходячи на міжнародний ринок зрідженого нафтового газу (ЗНГ). Про підписання історичного контракту повідомила виконувачка обов'язків президента Делсі Родрігес під час звернення на державному телебаченні у п'ятницю, 16 січня 2026 року, пише УНН.

Підписання угоди стало частиною стратегії перетворення Венесуели на відкриту для інвестицій країну після усунення від влади Ніколаса Мадуро. Видобуток палива зосереджений на нафтопереробному комплексі "Хосе", що на сході країни. Попри те, що останніми роками галузь страждала від недоінвестування та аварій, нове керівництво ставить за мету відродити газовий сектор.

Сьогодні, вперше в нашій історії, підписано контракт на маркетинг зрідженого нафтового газу. Ми виконуємо свою обіцянку, дану президенту Мадуро та нашому народу