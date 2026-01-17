$43.180.08
Венесуела підписала перший в історії контракт на експорт зрідженого газу

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Венесуела підписала перший в історії контракт на експорт зрідженого нафтового газу 16 січня 2026 року. Це є частиною стратегії перетворення країни на відкриту для інвестицій після усунення Ніколаса Мадуро.

Венесуела підписала перший в історії контракт на експорт зрідженого газу

Венесуела розпочинає нову сторінку у своїй енергетичній політиці, вперше офіційно виходячи на міжнародний ринок зрідженого нафтового газу (ЗНГ). Про підписання історичного контракту повідомила виконувачка обов'язків президента Делсі Родрігес під час звернення на державному телебаченні у п'ятницю, 16 січня 2026 року, пише УНН.

Деталі

Підписання угоди стало частиною стратегії перетворення Венесуели на відкриту для інвестицій країну після усунення від влади Ніколаса Мадуро. Видобуток палива зосереджений на нафтопереробному комплексі "Хосе", що на сході країни. Попри те, що останніми роками галузь страждала від недоінвестування та аварій, нове керівництво ставить за мету відродити газовий сектор.

Сьогодні, вперше в нашій історії, підписано контракт на маркетинг зрідженого нафтового газу. Ми виконуємо свою обіцянку, дану президенту Мадуро та нашому народу

– заявила Родрігес.

Технологічні виклики та політичні реалії

Наразі значна частина венесуельського газу видобувається як супутній продукт під час видобутку нафти. Через відсутність інфраструктури велика кількість цього ресурсу просто спалюється у факелах. Запуск експорту має стимулювати компанії реалізовувати проєкти з утилізації та корисного використання цього палива.

Трамп оголосив про "дуже плідну" розмову з тимчасовою президенткою Венесуели15.01.26, 07:44 • 5498 переглядiв

Подальше розширення експортних потужностей Венесуели суттєво залежатиме від політичної координації з Вашингтоном. Після захоплення Ніколаса Мадуро адміністрацією Дональда Трампа, країна перебуває на етапі адаптації до нової політичної реальності, що вимагає перегляду відносин зі США для зняття санкційних обмежень та залучення іноземного капіталу в енергетику. 

В.о. президента Венесуели закликала до діалогу зі США та відкриття нафтової промисловості16.01.26, 06:43 • 4632 перегляди

Степан Гафтко

