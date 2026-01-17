$43.180.08
Рубрики
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Основные магистрали, несмотря на зимнюю погоду, проездные: где ожидать заснеженных дорог

Киев • УНН

 • 692 просмотра

На утро 17 января дороги Украины местами заснежены или мокрые, преимущественно сухие в южных и восточных областях. Проезд по всем основным магистралям обеспечен, дорожники работают.

Основные магистрали, несмотря на зимнюю погоду, проездные: где ожидать заснеженных дорог

Дороги утром на большей части Украины местами заснежены или мокрые, в южных и восточных областях - преимущественно сухие, основные магистрали по стране проездные, сообщили в субботу в Агентстве восстановления, пишет УНН.

Детали

На утро 17 января на территории Украины, как указано, наблюдается преимущественно облачная погода. В большинстве областей - без существенных осадков, местами фиксируется слабый снег. Температура воздуха колеблется от -16 до +3 °С.

По данным дорожников, на большей части территории страны дорожное покрытие местами заснежено или мокрое, в южных и восточных областях - преимущественно сухое. На перевальных участках дорог в Закарпатской и Ивано-Франковской областях покрытие мокрое, местами заснеженное, температура воздуха от -14 до -6 °С.

Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен

- сообщили в агентстве.

Дорожники проводят обработку покрытия противогололедными материалами, в частности на мостах, путепроводах, спусках, подъемах и закругленных участках. Для обеспечения проезда задействовано 676 единиц техники и 797 работников. 

Юлия Шрамко

Общество
Морозы в Украине
Снег в Украине
Ивано-Франковская область
Закарпатская область
Украина