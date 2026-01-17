Основні магістралі попри зимову погоду проїзні: де очікувати засніжених доріг

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17 січня, 00:18 • 11120 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 22306 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 23444 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 31555 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 24202 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 39205 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 33984 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 28687 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 26427 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 25942 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Венесуела підписала перший в історії контракт на експорт зрідженого газу16 січня, 23:56 • 8158 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 7374 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok03:45 • 4358 перегляди
Ціни на золото падають на тлі фіксації прибутку та деескалації в Ірані04:30 • 7142 перегляди
Маріуполь занурився у темряву: удар по підстанції спричинив масовий блекаут06:41 • 4750 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою08:55 • 576 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 31555 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 20124 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 51815 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 82730 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Сем Альтман
Віталій Кличко
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Венесуела
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo07:26 • 2936 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok03:45 • 4476 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 7536 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 10406 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 22207 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Золото

Основні магістралі попри зимову погоду проїзні: де очікувати засніжених доріг

Київ • УНН

 • 564 перегляди

На ранок 17 січня дороги України місцями засніжені або мокрі, переважно сухі у південних та східних областях. Проїзд усіма основними магістралями забезпечено, дорожники працюють.

Основні магістралі попри зимову погоду проїзні: де очікувати засніжених доріг

Дороги на ранок на більшій частині України місцями засніжені або мокрі, у південних та східних областях - переважно сухі, основні магістралі по країні проїзні, повідомили у суботу в Агентстві відновлення, пише УНН.

Деталі

На ранок 17 січня на території України, як вказано, спостерігається переважно хмарна погода. У більшості областей - без істотних опадів, подекуди фіксується слабкий сніг. Температура повітря коливається від -16 до +3 °С.

За даними дорожників, на більшій частині території країни дорожнє покриття місцями засніжене або мокре, у південних та східних областях - переважно сухе. На перевальних ділянках доріг у Закарпатській та Івано-Франківській областях покриття мокре, місцями засніжене, температура повітря від -14 до -6 °С.

Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечено

- повідомили в агентстві.

Дорожники проводять обробку покриття протиожеледними матеріалами, зокрема на мостах, шляхопроводах, спусках, підйомах і заокруглених ділянках. Для забезпечення проїзду задіяно 676 одиниць техніки та 797 працівників. 

Україну накриє азійський антициклон, подекуди зі снігом і штормами: прогноз погоди на 17-18 січня 16.01.26, 14:42 • 17477 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоПогода та довкілля
Морози в Україні
Сніг в Україні
Івано-Франківська область
Закарпатська область
Україна