Основні магістралі попри зимову погоду проїзні: де очікувати засніжених доріг

Дороги на ранок на більшій частині України місцями засніжені або мокрі, у південних та східних областях - переважно сухі, основні магістралі по країні проїзні, повідомили у суботу в Агентстві відновлення, пише УНН.

Деталі

На ранок 17 січня на території України, як вказано, спостерігається переважно хмарна погода. У більшості областей - без істотних опадів, подекуди фіксується слабкий сніг. Температура повітря коливається від -16 до +3 °С.

За даними дорожників, на більшій частині території країни дорожнє покриття місцями засніжене або мокре, у південних та східних областях - переважно сухе. На перевальних ділянках доріг у Закарпатській та Івано-Франківській областях покриття мокре, місцями засніжене, температура повітря від -14 до -6 °С.

Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечено - повідомили в агентстві.

Дорожники проводять обробку покриття протиожеледними матеріалами, зокрема на мостах, шляхопроводах, спусках, підйомах і заокруглених ділянках. Для забезпечення проїзду задіяно 676 одиниць техніки та 797 працівників.

