17 января, 00:18 • 10600 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 21170 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 22749 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 30515 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 23734 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 38923 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 33800 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 28637 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 26363 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 25880 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
В Киевской области 56 тыс. семей остались без света после ночной атаки рф

Киев • УНН

 • 1076 просмотра

В результате ночной атаки 56 000 семей Бучанского района Киевщины остались без электроснабжения. Энергетики ДТЭК запитали объекты критической инфраструктуры и проводят восстановительные работы в условиях мороза. В Броварском и Бориспольском районах продолжаются экстренные отключения.

В Киевской области 56 тыс. семей остались без света после ночной атаки рф

В Киевской области 56 тысяч семей в Бучанском районе остались без света в результате ночной атаки рф, сообщили в субботу в энергокомпании ДТЭК, пишет УНН.

Киевская область: из-за ночной атаки без света остались 56 000 семей Бучанского района. Энергетики сразу запитали объекты критической инфраструктуры. Сейчас продолжаются восстановительные работы. Ситуацию усложняет мороз

- сообщили в ДТЭК в соцсетях.

В то же время в компании указали, что в Броварском и Бориспольском районах области продолжаются экстренные отключения.

рф ударила по энергетике в Одесской области: показали последствия17.01.26, 09:13 • 1726 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКиевская область
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Воздушная тревога
Социальная сеть
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Киевская область
ДТЭК