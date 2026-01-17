В Киевской области 56 тыс. семей остались без света после ночной атаки рф
Киев • УНН
В результате ночной атаки 56 000 семей Бучанского района Киевщины остались без электроснабжения. Энергетики ДТЭК запитали объекты критической инфраструктуры и проводят восстановительные работы в условиях мороза. В Броварском и Бориспольском районах продолжаются экстренные отключения.
В Киевской области 56 тысяч семей в Бучанском районе остались без света в результате ночной атаки рф, сообщили в субботу в энергокомпании ДТЭК, пишет УНН.
Киевская область: из-за ночной атаки без света остались 56 000 семей Бучанского района. Энергетики сразу запитали объекты критической инфраструктуры. Сейчас продолжаются восстановительные работы. Ситуацию усложняет мороз
В то же время в компании указали, что в Броварском и Бориспольском районах области продолжаются экстренные отключения.
