В Киевской области 56 тыс. семей остались без света после ночной атаки рф

В Киевской области 56 тысяч семей в Бучанском районе остались без света в результате ночной атаки рф, сообщили в субботу в энергокомпании ДТЭК, пишет УНН.

Киевская область: из-за ночной атаки без света остались 56 000 семей Бучанского района. Энергетики сразу запитали объекты критической инфраструктуры. Сейчас продолжаются восстановительные работы. Ситуацию усложняет мороз - сообщили в ДТЭК в соцсетях.

В то же время в компании указали, что в Броварском и Бориспольском районах области продолжаются экстренные отключения.

