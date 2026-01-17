На Київщині 56 тис. родин залишилися без світла після нічної атаки рф
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки 56 000 родин Бучанського району Київщини залишилися без електропостачання. Енергетики ДТЕК заживили об'єкти критичної інфраструктури та проводять відновлювальні роботи в умовах морозу. У Броварському та Бориспільському районах тривають екстрені відключення.
У Київській області 56 тисяч родин у Бучанському районі залишилися без світла внаслідок нічної атаки рф, повідомили у суботу в енергокомпанії ДТЕК, пише УНН.
Київщина: через нічну атаку без світла залишились 56 000 родин Бучанського району. Енергетики одразу заживили об’єкти критичної інфраструктури. Наразі тривають відновлювальні роботи. Ситуацію ускладнює мороз
Водночас у компанії вказали, що в Броварському та Бориспільському районах області тривають екстрені відключення.
