На Київщині 56 тис. родин залишилися без світла після нічної атаки рф

17 січня, 00:18 • 9768 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 19544 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 21759 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 29104 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 23109 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 38613 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 33601 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 28556 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 26310 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 25785 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Меню
Адміністрація Трампа розглядає можливість створення "Ради миру" для України за зразком Гази16 січня, 22:29 • 8064 перегляди
Ексклюзивний "ретро-Bronco" Кевіна Гарта виставлять на аукціон без резервної ціни16 січня, 23:02 • 5718 перегляди
Венесуела підписала перший в історії контракт на експорт зрідженого газу16 січня, 23:56 • 3968 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 4932 перегляди
Ціни на золото падають на тлі фіксації прибутку та деескалації в Ірані04:30 • 5122 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 29104 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 19170 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 50969 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 81979 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 100634 перегляди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Сем Альтман
Віталій Кличко
Емманюель Макрон
Сполучені Штати Америки
Україна
Велика Британія
Білий дім
Венесуела
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo07:26 • 1666 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok03:45 • 3484 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 5082 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 9988 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 21866 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Золото

На Київщині 56 тис. родин залишилися без світла після нічної атаки рф

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Внаслідок нічної атаки 56 000 родин Бучанського району Київщини залишилися без електропостачання. Енергетики ДТЕК заживили об'єкти критичної інфраструктури та проводять відновлювальні роботи в умовах морозу. У Броварському та Бориспільському районах тривають екстрені відключення.

На Київщині 56 тис. родин залишилися без світла після нічної атаки рф

У Київській області 56 тисяч родин у Бучанському районі залишилися без світла внаслідок нічної атаки рф, повідомили у суботу в енергокомпанії ДТЕК, пише УНН.

Київщина: через нічну атаку без світла залишились 56 000 родин Бучанського району. Енергетики одразу заживили об’єкти критичної інфраструктури. Наразі тривають відновлювальні роботи. Ситуацію ускладнює мороз

- повідомили у ДТЕК у соцмережах.

Водночас у компанії вказали, що в Броварському та Бориспільському районах області тривають екстрені відключення.

рф вдарила по енергетиці на Одещині: показали наслідки17.01.26, 09:13 • 1144 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоКиївська область
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Київська область
ДТЕК