Без тепла в Киеве после атаки рф еще 50 домов

Количество домов без тепла в Киеве после массированной атаки рф 9 января сократилось до 50, сообщил в субботу мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

Без тепла сейчас около 50 домов из 6 000, остававшихся без теплоснабжения после атаки врага на критическую инфраструктуру Киева 9 января - сообщил Кличко в Telegram.

Дополнение

6000 домов остались без теплоснабжения после массированной атаки на Киев 9 января.