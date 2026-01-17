Без тепла в Киеве после атаки рф еще 50 домов
Киев • УНН
После массированной атаки рф 9 января в Киеве без тепла остаются около 50 домов. Ранее без теплоснабжения было 6000 домов.
Количество домов без тепла в Киеве после массированной атаки рф 9 января сократилось до 50, сообщил в субботу мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.
Без тепла сейчас около 50 домов из 6 000, остававшихся без теплоснабжения после атаки врага на критическую инфраструктуру Киева 9 января
Дополнение
6000 домов остались без теплоснабжения после массированной атаки на Киев 9 января.