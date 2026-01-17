$43.180.08
17 января, 00:18 • 9366 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 19011 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 21417 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 28595 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 22865 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 38459 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 33497 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 28524 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 26286 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 25756 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Без тепла в Киеве после атаки рф еще 50 домов

Киев • УНН

 • 364 просмотра

После массированной атаки рф 9 января в Киеве без тепла остаются около 50 домов. Ранее без теплоснабжения было 6000 домов.

Без тепла в Киеве после атаки рф еще 50 домов

Количество домов без тепла в Киеве после массированной атаки рф 9 января сократилось до 50, сообщил в субботу мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

Без тепла сейчас около 50 домов из 6 000, остававшихся без теплоснабжения после атаки врага на критическую инфраструктуру Киева 9 января

- сообщил Кличко в Telegram.

Дополнение

6000 домов остались без теплоснабжения после массированной атаки на Киев 9 января.

Юлия Шрамко

ОбществоКиев
Энергетика
Отопление
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Виталий Кличко
Киев