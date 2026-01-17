Без тепла у Києві після атаки рф ще 50 будинків

$43.180.08
17 січня, 00:18
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Технік Kia подав до суду на компанію через серйозну травму під час ремонту автомобіля16 січня, 21:47
Адміністрація Трампа розглядає можливість створення "Ради миру" для України за зразком Гази16 січня, 22:29
Ексклюзивний "ретро-Bronco" Кевіна Гарта виставлять на аукціон без резервної ціни16 січня, 23:02
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47
Ціни на золото падають на тлі фіксації прибутку та деескалації в Ірані04:30
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo07:26
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok03:45
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34
Без тепла у Києві після атаки рф ще 50 будинків

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Після масованої атаки рф 9 січня у Києві без тепла залишається близько 50 будинків. Раніше без теплопостачання було 6000 будинків.

Без тепла у Києві після атаки рф ще 50 будинків

Кількість будинків без тепла у Києві після масованої атаки рф 9 січня скоротилася до 50, повідомив у суботу мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.

Без тепла наразі близько 50 будинків з 6 000, що залишалися без теплопостачання після атаки ворога на критичну інфраструктуру Києва 9 січня

- повідомив Кличко у Telegram.

Доповнення

6000 будинків залишилися без теплопостачання після масованої атаки на Київ 9 січня.

Юлія Шрамко

СуспільствоКиїв
Енергетика
Опалення
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Віталій Кличко
Київ