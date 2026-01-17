Без тепла у Києві після атаки рф ще 50 будинків
Київ • УНН
Після масованої атаки рф 9 січня у Києві без тепла залишається близько 50 будинків. Раніше без теплопостачання було 6000 будинків.
Кількість будинків без тепла у Києві після масованої атаки рф 9 січня скоротилася до 50, повідомив у суботу мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.
Без тепла наразі близько 50 будинків з 6 000, що залишалися без теплопостачання після атаки ворога на критичну інфраструктуру Києва 9 січня
Доповнення
6000 будинків залишилися без теплопостачання після масованої атаки на Київ 9 січня.