Через пошкодження енергетичних об’єктів у Києві зупинили опалення в 6 тисячах будинків - КМДА
Київ • УНН
У Києві зупинено опалення в 6 тисячах житлових будинків через пошкодження енергетичних об'єктів. Це безпрецедентні заходи, пов'язані зі злиттям систем при низьких температурах.
У Києві через пошкодження енергетичних об’єктів було ухвалено рішення про зупинку системи опалення в близько 6 тисячах житлових будинків. Про це повідомив під час брифінгу в.о першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНН.
Деталі
"Внаслідок пошкодження енергетичних об’єктів було прийнято рішення про зупинку системи опалення в 6000 будинках. Ми провели оперативні роботи по злиттю систем при температурі -10 і нижче" - каже посадовець.
Крім того, він наголосив, що така ситуація з опаленням відбувається вперше.
"Це безпрецендентні заходи, такого в історії існування систем централізованого теплопостачання ще не було", – наголосив Пантелєєв
Нагадаємо
Комунальні служби Києва зливають воду з систем опалення житлових будинків, щоб запобігти перемерзанню мереж та пошкодженню труб під час морозів та аварійних відключень електроенергії. Це рішення пов'язане із зупинкою роботи ТЕЦ у столиці.