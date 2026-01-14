Через пошкодження енергетичних об’єктів у Києві зупинили опалення в 6 тисячах будинків - КМДА

$43.180.08
Ексклюзив
16:42 • 2220 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14:56 • 6388 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35 • 10374 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
13:56 • 11001 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 12081 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 11462 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
12:53 • 15922 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:25 • 10153 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
12:14 • 11224 перегляди
Помер народний депутат від "Слуги народу" і екссценарист Студії "Квартал 95" Олександр Кабанов
14 січня, 11:08 • 6050 перегляди
Кабмін посилює контроль над цінами на ліки: запроваджені щотижневі звіти та штрафи за порушення
Публікації
Ексклюзиви
У Києві стався вибух у квартирі, є постраждалий14 січня, 07:43
ГУР виявило 50 іноземних верстатів, які працюють на російський ВПК14 січня, 09:19
Бої у Запорізькій області: влада оголосила обов'язкову евакуацію дітей з п'яти населених пунктів14 січня, 09:48
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшуки11:32
Влада має реальний механізм стягнення $300 млрд активів рф, але ігнорує його - Кулик12:31
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
12:53 • 15922 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшуки11:32
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла 13 січня, 19:36
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документації
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 63134 перегляди
Михайло Федоров
Юлія Тимошенко
Денис Шмигаль
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Сомалі
Афганістан
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом Кауліцем12 січня, 00:45
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханій10 січня, 15:04
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітність10 січня, 13:08
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Bild

Через пошкодження енергетичних об’єктів у Києві зупинили опалення в 6 тисячах будинків - КМДА

Київ • УНН

 • 70 перегляди

У Києві зупинено опалення в 6 тисячах житлових будинків через пошкодження енергетичних об'єктів. Це безпрецедентні заходи, пов'язані зі злиттям систем при низьких температурах.

Через пошкодження енергетичних об’єктів у Києві зупинили опалення в 6 тисячах будинків - КМДА

У Києві через пошкодження енергетичних об’єктів було ухвалено рішення про зупинку системи опалення в близько 6 тисячах житлових будинків. Про це повідомив під час брифінгу в.о першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНН.

Деталі

"Внаслідок пошкодження енергетичних об’єктів було прийнято рішення про зупинку системи опалення в 6000 будинках. Ми провели оперативні роботи по злиттю систем при температурі -10 і нижче" - каже посадовець.

Крім того, він наголосив, що така ситуація з опаленням відбувається вперше.

"Це безпрецендентні заходи, такого в історії існування систем централізованого теплопостачання ще не було", – наголосив Пантелєєв

Нагадаємо

Комунальні служби Києва зливають воду з систем опалення житлових будинків, щоб запобігти перемерзанню мереж та пошкодженню труб під час морозів та аварійних відключень електроенергії. Це рішення пов'язане із зупинкою роботи ТЕЦ у столиці.

Алла Кіосак

Нерухомість
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Київська міська державна адміністрація
Київ