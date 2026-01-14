Из-за повреждений энергетических объектов в Киеве остановили отопление в 6 тысячах домов - КГГА
Киев • УНН
В Киеве остановлено отопление в 6 тысячах жилых домов из-за повреждений энергетических объектов. Это беспрецедентные меры, связанные со слиянием систем при низких температурах.
В Киеве из-за повреждения энергетических объектов было принято решение об остановке системы отопления в около 6 тысячах жилых домов. Об этом сообщил во время брифинга и.о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев, передает УНН.
Подробности
"В результате повреждения энергетических объектов было принято решение об остановке системы отопления в 6000 домах. Мы провели оперативные работы по сливу систем при температуре -10 и ниже" - говорит чиновник.
Кроме того, он подчеркнул, что такая ситуация с отоплением происходит впервые.
"Это беспрецедентные меры, такого в истории существования систем централизованного теплоснабжения еще не было", – подчеркнул Пантелеев
Напомним
Коммунальные службы Киева сливают воду из систем отопления жилых домов, чтобы предотвратить перемерзание сетей и повреждение труб во время морозов и аварийных отключений электроэнергии. Это решение связано с остановкой работы ТЭЦ в столице.