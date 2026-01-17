OpenAI будет тестировать рекламу в ChatGPT: новый план "Go" и миллиардные инвестиции
Киев • УНН
OpenAI начинает тестировать рекламу в ChatGPT для пользователей в США, включая бесплатную версию и новый бюджетный план "Go" за $8 в месяц. Более дорогие подписки останутся без рекламы, а объявления не будут влиять на объективность ИИ.
Компания OpenAI официально объявила о начале тестирования рекламных объявлений в приложении ChatGPT. Этот шаг является стратегическим поворотом для разработчика, который ранее полагался исключительно на платные подписки, и направлен на диверсификацию доходов перед потенциальным выходом компании на биржу (IPO). Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Реклама появится уже в ближайшие недели для пользователей в США. Изменения коснутся двух категорий:
- Бесплатная версия: пользователи без подписки будут видеть спонсируемый контент.
- План "Go" за 8 долларов в месяц: новый бюджетный тариф, который после успешного запуска в Индии теперь становится доступным в Соединенных Штатах.
Более дорогие уровни подписки – ChatGPT Plus (20 долларов), Pro (200 долларов), а также корпоративные версии Business и Enterprise – останутся полностью без рекламы. Компания обещает, что объявления не будут влиять на объективность ответов ИИ и будут четко маркированы.
Финансовые вызовы и "триллионные" планы
Решение о внедрении рекламы обусловлено огромными операционными расходами. OpenAI планирует инвестировать около 1,4 триллиона долларов в развитие сети центров обработки данных (в частности, масштабный проект Stargate) и разработку собственных ИИ-чипов.
Поскольку компания не ожидает стабильной прибыльности еще в течение нескольких лет, реклама должна стать критическим источником дохода для покрытия расходов на содержание инфраструктуры.
Генеральный директор Сэм Альтман ранее называл рекламу "крайней мерой" из-за возможного снижения доверия пользователей. Однако давление со стороны конкурентов, таких как Google, которые уже интегрировали рекламу в свои ИИ-продукты, и потребность в капитале заставили OpenAI изменить подход.
