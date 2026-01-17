OpenAI будет тестировать рекламу в ChatGPT: новый план "Go" и миллиардные инвестиции

Компания OpenAI официально объявила о начале тестирования рекламных объявлений в приложении ChatGPT. Этот шаг является стратегическим поворотом для разработчика, который ранее полагался исключительно на платные подписки, и направлен на диверсификацию доходов перед потенциальным выходом компании на биржу (IPO). Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Реклама появится уже в ближайшие недели для пользователей в США. Изменения коснутся двух категорий:

Бесплатная версия: пользователи без подписки будут видеть спонсируемый контент.

План "Go" за 8 долларов в месяц: новый бюджетный тариф, который после успешного запуска в Индии теперь становится доступным в Соединенных Штатах.

Более дорогие уровни подписки – ChatGPT Plus (20 долларов), Pro (200 долларов), а также корпоративные версии Business и Enterprise – останутся полностью без рекламы. Компания обещает, что объявления не будут влиять на объективность ответов ИИ и будут четко маркированы.

Финансовые вызовы и "триллионные" планы

Решение о внедрении рекламы обусловлено огромными операционными расходами. OpenAI планирует инвестировать около 1,4 триллиона долларов в развитие сети центров обработки данных (в частности, масштабный проект Stargate) и разработку собственных ИИ-чипов.

Поскольку компания не ожидает стабильной прибыльности еще в течение нескольких лет, реклама должна стать критическим источником дохода для покрытия расходов на содержание инфраструктуры.

Генеральный директор Сэм Альтман ранее называл рекламу "крайней мерой" из-за возможного снижения доверия пользователей. Однако давление со стороны конкурентов, таких как Google, которые уже интегрировали рекламу в свои ИИ-продукты, и потребность в капитале заставили OpenAI изменить подход.

