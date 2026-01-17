$43.180.08
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 11595 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 16278 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 20765 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 19484 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 36240 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 32085 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 27945 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25852 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 25172 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
OpenAI будет тестировать рекламу в ChatGPT: новый план "Go" и миллиардные инвестиции

Киев • УНН

 • 844 просмотра

OpenAI начинает тестировать рекламу в ChatGPT для пользователей в США, включая бесплатную версию и новый бюджетный план "Go" за $8 в месяц. Более дорогие подписки останутся без рекламы, а объявления не будут влиять на объективность ИИ.

OpenAI будет тестировать рекламу в ChatGPT: новый план "Go" и миллиардные инвестиции

Компания OpenAI официально объявила о начале тестирования рекламных объявлений в приложении ChatGPT. Этот шаг является стратегическим поворотом для разработчика, который ранее полагался исключительно на платные подписки, и направлен на диверсификацию доходов перед потенциальным выходом компании на биржу (IPO). Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Реклама появится уже в ближайшие недели для пользователей в США. Изменения коснутся двух категорий:

  • Бесплатная версия: пользователи без подписки будут видеть спонсируемый контент.
    • План "Go" за 8 долларов в месяц: новый бюджетный тариф, который после успешного запуска в Индии теперь становится доступным в Соединенных Штатах.

      Более дорогие уровни подписки – ChatGPT Plus (20 долларов), Pro (200 долларов), а также корпоративные версии Business и Enterprise – останутся полностью без рекламы. Компания обещает, что объявления не будут влиять на объективность ответов ИИ и будут четко маркированы.

      Финансовые вызовы и "триллионные" планы

      Решение о внедрении рекламы обусловлено огромными операционными расходами. OpenAI планирует инвестировать около 1,4 триллиона долларов в развитие сети центров обработки данных (в частности, масштабный проект Stargate) и разработку собственных ИИ-чипов.

      США разрешат IT-компаниям строить инфраструктуру для генерации света16.01.26, 22:20 • 1614 просмотров

      Поскольку компания не ожидает стабильной прибыльности еще в течение нескольких лет, реклама должна стать критическим источником дохода для покрытия расходов на содержание инфраструктуры.

      Генеральный директор Сэм Альтман ранее называл рекламу "крайней мерой" из-за возможного снижения доверия пользователей. Однако давление со стороны конкурентов, таких как Google, которые уже интегрировали рекламу в свои ИИ-продукты, и потребность в капитале заставили OpenAI изменить подход. 

      Википедия к 25-летию заключила соглашения о предоставлении данных техгигантам для обучения ИИ16.01.26, 04:02 • 3220 просмотров

      Степан Гафтко

      Технологии
      Техника
      Тренд
      Бренд
      Сэм Альтман
      OpenAI
      Bloomberg L.P.
      Индия
      Соединённые Штаты
      Google