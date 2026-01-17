OpenAI тестуватиме рекламу в ChatGPT: новий план "Go" та мільярдні інвестиції
OpenAI починає тестувати рекламу в ChatGPT для користувачів у США, включаючи безкоштовну версію та новий бюджетний план "Go" за $8 на місяць. Дорожчі підписки залишаться без реклами, а оголошення не впливатимуть на об'єктивність ШІ.
Компанія OpenAI офіційно оголосила про початок тестування рекламних оголошень у застосунку ChatGPT. Цей крок є стратегічним поворотом для розробника, який раніше покладався виключно на платні підписки, і спрямований на диверсифікацію доходів перед потенційним виходом компанії на біржу (IPO). Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Реклама з'явиться вже найближчими тижнями для користувачів у США. Зміни торкнуться двох категорій:
- Безкоштовна версія: користувачі без підписки бачитимуть спонсорований контент.
- План "Go" за 8 доларів на місяць: новий бюджетний тариф, який після успішного запуску в Індії тепер стає доступним у Сполучених Штатах.
Дорожчі рівні підписки – ChatGPT Plus (20 доларів), Pro (200 доларів), а також корпоративні версії Business та Enterprise – залишаться повністю без реклами. Компанія обіцяє, що оголошення не впливатимуть на об’єктивність відповідей ШІ та будуть чітко марковані.
Фінансові виклики та "трильйонні" плани
Рішення про впровадження реклами зумовлене величезними операційними витратами. OpenAI планує інвестувати близько 1,4 трильйона доларів у розбудову мережі центрів обробки даних (зокрема масштабний проєкт Stargate) та розробку власних ШІ–чіпів.
Оскільки компанія не очікує стабільної прибутковості ще протягом кількох років, реклама має стати критичним джерелом доходу для покриття витрат на утримання інфраструктури.
Генеральний директор Сем Альтман раніше називав рекламу "крайнім заходом" через можливе зниження довіри користувачів. Проте тиск з боку конкурентів, таких як Google, які вже інтегрували рекламу у свої ШІ–продукти, та потреба в капіталі змусили OpenAI змінити підхід.
