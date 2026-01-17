$43.180.08
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 10271 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 14948 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 19055 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 18614 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 35650 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 31695 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 27794 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 25760 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 24998 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
OpenAI тестуватиме рекламу в ChatGPT: новий план "Go" та мільярдні інвестиції

Київ • УНН

 • 2 перегляди

OpenAI починає тестувати рекламу в ChatGPT для користувачів у США, включаючи безкоштовну версію та новий бюджетний план "Go" за $8 на місяць. Дорожчі підписки залишаться без реклами, а оголошення не впливатимуть на об'єктивність ШІ.

OpenAI тестуватиме рекламу в ChatGPT: новий план "Go" та мільярдні інвестиції

Компанія OpenAI офіційно оголосила про початок тестування рекламних оголошень у застосунку ChatGPT. Цей крок є стратегічним поворотом для розробника, який раніше покладався виключно на платні підписки, і спрямований на диверсифікацію доходів перед потенційним виходом компанії на біржу (IPO). Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Реклама з'явиться вже найближчими тижнями для користувачів у США. Зміни торкнуться двох категорій:

  • Безкоштовна версія: користувачі без підписки бачитимуть спонсорований контент.
    • План "Go" за 8 доларів на місяць: новий бюджетний тариф, який після успішного запуску в Індії тепер стає доступним у Сполучених Штатах.

      Дорожчі рівні підписки – ChatGPT Plus (20 доларів), Pro (200 доларів), а також корпоративні версії Business та Enterprise – залишаться повністю без реклами. Компанія обіцяє, що оголошення не впливатимуть на об’єктивність відповідей ШІ та будуть чітко марковані.

      Фінансові виклики та "трильйонні" плани

      Рішення про впровадження реклами зумовлене величезними операційними витратами. OpenAI планує інвестувати близько 1,4 трильйона доларів у розбудову мережі центрів обробки даних (зокрема масштабний проєкт Stargate) та розробку власних ШІ–чіпів.

      США дозволять IT-компаніям будувати інфраструктуру генерації світла16.01.26, 22:20 • 1354 перегляди

      Оскільки компанія не очікує стабільної прибутковості ще протягом кількох років, реклама має стати критичним джерелом доходу для покриття витрат на утримання інфраструктури.

      Генеральний директор Сем Альтман раніше називав рекламу "крайнім заходом" через можливе зниження довіри користувачів. Проте тиск з боку конкурентів, таких як Google, які вже інтегрували рекламу у свої ШІ–продукти, та потреба в капіталі змусили OpenAI змінити підхід. 

      Вікіпедія до 25-річчя уклала угоди про надання даних техгігантам для навчання ШІ16.01.26, 04:02 • 3218 переглядiв

      Степан Гафтко

      Технології
      Техніка
      Тренд
      Бренд
      Сем Альтман
      OpenAI
      Bloomberg
      Індія
      Сполучені Штати Америки
      Google