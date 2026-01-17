$43.180.08
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
Тепличные помидоры подорожали: причины и что с ценами будет дальше

Киев • УНН

 • 848 просмотра

В Украине тепличные помидоры выросли в цене до 90-110 грн/кг из-за сокращения поставок из Турции. Это на 12% дороже, чем на прошлой неделе, но дальнейший рост сдерживает слабый спрос.

Тепличные помидоры подорожали: причины и что с ценами будет дальше

Тепличные помидоры в Украине дорожают на фоне сокращения поставок из Турции - до 90-110 грн/кг, пишет УНН со ссылкой на данные EastFruit.

Детали

Существенное сокращение предложения тепличных помидоров на украинском рынке на этой неделе позволило продавцам немного повысить отпускные цены в этом сегменте, сообщают аналитики проекта EastFruit. Основным поставщиком продукции на это время года выступает Турция, но последние несколько недель поставки тепличных томатов из Турции несколько снизились.

По данным ежедневного мониторинга проекта, на сегодняшний день эти овощи на рынке Украины оптом предлагаются к продаже в диапазоне 90-110 грн/кг ($2,09-2,55/кг), что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой недели. Однако при этом эксперты отмечают, что более существенно повысить цены продавцы не рискуют, учитывая достаточно слабый спрос как со стороны оптовых компаний, так и розничных сетей.

Отмечается, что сейчас тепличные помидоры в Украине реализуются в среднем на 10% дороже, чем в середине января 2025 года. Однако многие участники рынка сходятся во мнении, что такая ценовая ситуация в этом сегменте - это временное явление. Они не исключают, что уже на следующей неделе помидоры снова начнут дешеветь после того, как нормализуются поставки турецких овощей на украинский рынок, отмечают аналитики.

Украина наращивает импорт помидоров и огурцов: кто поставляет больше всего05.12.25, 14:12 • 3769 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаАгроновости
Турция
Украина