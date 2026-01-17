Тепличные помидоры подорожали: причины и что с ценами будет дальше

Тепличные помидоры в Украине дорожают на фоне сокращения поставок из Турции - до 90-110 грн/кг, пишет УНН со ссылкой на данные EastFruit.

Детали

Существенное сокращение предложения тепличных помидоров на украинском рынке на этой неделе позволило продавцам немного повысить отпускные цены в этом сегменте, сообщают аналитики проекта EastFruit. Основным поставщиком продукции на это время года выступает Турция, но последние несколько недель поставки тепличных томатов из Турции несколько снизились.

По данным ежедневного мониторинга проекта, на сегодняшний день эти овощи на рынке Украины оптом предлагаются к продаже в диапазоне 90-110 грн/кг ($2,09-2,55/кг), что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой недели. Однако при этом эксперты отмечают, что более существенно повысить цены продавцы не рискуют, учитывая достаточно слабый спрос как со стороны оптовых компаний, так и розничных сетей.

Отмечается, что сейчас тепличные помидоры в Украине реализуются в среднем на 10% дороже, чем в середине января 2025 года. Однако многие участники рынка сходятся во мнении, что такая ценовая ситуация в этом сегменте - это временное явление. Они не исключают, что уже на следующей неделе помидоры снова начнут дешеветь после того, как нормализуются поставки турецких овощей на украинский рынок, отмечают аналитики.

Украина наращивает импорт помидоров и огурцов: кто поставляет больше всего