Украина наращивает импорт помидоров и огурцов: кто поставляет больше всего

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Украина в январе-октябре 2025 года нарастила импорт томатов до 81,8 тыс. тонн и огурцов до 109,6 тыс. тонн. Крупнейшим поставщиком обеих культур традиционно остается Турция.

Украина наращивает импорт помидоров и огурцов: кто поставляет больше всего

Украина в январе-октябре 2025 года увеличила импорт томатов до 81,8 тыс. тонн и огурцов - до 109,6 тыс. тонн, что превышает показатели прошлого года. Наибольшие объемы поставок традиционно обеспечила Турция. Об этом сообщает EastFruit, пишет УНН.

Детали

Согласно статистике Государственной таможенной службы Украины, в денежном выражении импорт помидоров за отчетный период увеличился на 18,2%, до $16,92 млн, а огурцов – на 30%, до 23,39 млн.

Основной импорт помидоров в это время осуществлялся из Турции (64,3% всех поставок), Польши (11,7%), Нидерландов (11,18%). В тройку крупнейших поставщиков огурцов в Украину вошли Турция (88,2%), Испания (3,7%) и Финляндия (2%)

- говорится в сообщении.

Год назад основными поставщиками томатов в Украину в январе-октябре были Турция (73,6%), Польша (12,3%) и Марокко (5,9%), огурцов – Турция (85,2%), Польша (4%) и Нидерланды (3,1%), пишет Open4business.

Экспорт помидоров в январе-октябре текущего года составил 393 тонны против 301 тонны год назад. В этом году их покупали Молдова (60,6%), Польша (36,4%) и Сингапур (0,8%), в прошлом году – Молдова (87,4%), Литва (7,6%) и Малайзия (1%).

Украинских огурцов за 10 месяцев 2025 года было поставлено на внешние рынки 2,44 тыс. тонн против 1,01 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. Активнее всего их покупали Польша (52,3%), Эстония (37,5%) и Молдова (8%). Год назад эта тройка лидеров была такой же, только отличались их доли в структуре закупок: на Эстонию пришлось тогда 54,7% поставок, Польшу – 26,3%, Молдову – 10,5%.

Дополнение

Украина в июле 2025 года ввела антидемпинговые пошлины на импорт свежих огурцов и помидоров из Турции в размере 20,1% и 26,9% соответственно сроком на 5 лет. Эти меры были применены для защиты украинских производителей от демпингового импорта, который нанес ущерб отечественным тепличным хозяйствам.

Напомним

В ноябре в Украине впервые за несколько месяцев снизились цены на огурцы, в среднем на 17% за неделю. Продавцы были вынуждены снижать отпускные цены из-за падения спроса и увеличения предложения импортных тепличных овощей.

Ольга Розгон

