Огірки в Україні вперше за кілька місяців дешевшають: що буде з цінами далі

11:23 • 3328 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
09:48 • 16706 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
09:46 • 19917 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
07:19 • 25359 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 24017 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
7 листопада, 03:41 • 27808 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 28324 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 32450 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 67356 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 58391 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
Орбан зробив нову заяву про можливу зустріч Трампа з путіним: подробиці
У Британії археологи розкопали сотні давніх споруд віком понад 2000 років, яким немає пояснення
Вихід GTA VI знову відкладено
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицю
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
09:48 • 16669 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
09:46 • 19884 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Ексклюзив
07:19 • 25328 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 67347 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів6 листопада, 13:00 • 40685 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 2025
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицю
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік
Вихід GTA VI знову відкладено
Огірки в Україні вперше за кілька місяців дешевшають: що буде з цінами далі

Київ • УНН

 • 996 перегляди

В Україні вперше за кілька місяців знижуються ціни на огірки, в середньому на 17% за тиждень. Продавці змушені знижувати відпускні ціни через падіння попиту та збільшення пропозиції імпортних тепличних овочів.

Огірки в Україні вперше за кілька місяців дешевшають: що буде з цінами далі

В Україні вперше за кілька місяців дешевшають огірки - в середньому на 17% за тиждень, свідчать дані аналітиків проекту EastFruit, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, продавці в Україні цього тижня змушені знижувати відпускні ціни на огірки. За словами операторів ринку, суттєве підвищення цін на тепличні огірки протягом кількох місяців у результаті негативно позначилося на попиті, і, відповідно, на темпах збуту наявних партій продукції.

Зауважується, що сезон реалізації місцевої продукції в Україні вже фактично завершився, а основна пропозиція на внутрішньому ринку становить імпортні тепличні овочі.

За даними аналітиків, на сьогодні діапазон гуртових цін на огірки в Україні варіюється в межах 80-105 грн/кг ($1,90-2,50/кг), тоді як у попередній період вдавалося вести продаж за вищими цінами, 100-120 грн/кг ($2,38-2,85/кг). У результаті за тиждень відпускні ціни на ці овочі знизилися в середньому на 17%. Окрім того, додатковим фактором, як вказано, стало різке збільшення на ринку обсягів овочів середньої та низької якості.

"При цьому більшість продавців припускають, що ціни на імпортні огірки знижуватимуться й надалі через поступове зростання пропозиції даної продукції на українському ринку", - зазначають аналітики.

Також повідомляється, що тепличні огірки в Україні зараз надходять у продаж у середньому на 18% дешевше, ніж на початку листопада минулого року. 

Ціни на огірки зростають, а цибуля дешевшає: що відомо про ситуацію на ринку продовольства України

Юлія Шрамко

Україна