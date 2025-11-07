Огірки в Україні вперше за кілька місяців дешевшають: що буде з цінами далі

В Україні вперше за кілька місяців дешевшають огірки - в середньому на 17% за тиждень, свідчать дані аналітиків проекту EastFruit, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, продавці в Україні цього тижня змушені знижувати відпускні ціни на огірки. За словами операторів ринку, суттєве підвищення цін на тепличні огірки протягом кількох місяців у результаті негативно позначилося на попиті, і, відповідно, на темпах збуту наявних партій продукції.

Зауважується, що сезон реалізації місцевої продукції в Україні вже фактично завершився, а основна пропозиція на внутрішньому ринку становить імпортні тепличні овочі.

За даними аналітиків, на сьогодні діапазон гуртових цін на огірки в Україні варіюється в межах 80-105 грн/кг ($1,90-2,50/кг), тоді як у попередній період вдавалося вести продаж за вищими цінами, 100-120 грн/кг ($2,38-2,85/кг). У результаті за тиждень відпускні ціни на ці овочі знизилися в середньому на 17%. Окрім того, додатковим фактором, як вказано, стало різке збільшення на ринку обсягів овочів середньої та низької якості.

"При цьому більшість продавців припускають, що ціни на імпортні огірки знижуватимуться й надалі через поступове зростання пропозиції даної продукції на українському ринку", - зазначають аналітики.

Також повідомляється, що тепличні огірки в Україні зараз надходять у продаж у середньому на 18% дешевше, ніж на початку листопада минулого року.

