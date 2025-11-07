Огурцы в Украине впервые за несколько месяцев дешевеют: что будет с ценами дальше

В Украине впервые за несколько месяцев дешевеют огурцы - в среднем на 17% за неделю, свидетельствуют данные аналитиков проекта EastFruit, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, продавцы в Украине на этой неделе вынуждены снижать отпускные цены на огурцы. По словам операторов рынка, существенное повышение цен на тепличные огурцы в течение нескольких месяцев в итоге негативно сказалось на спросе, и, соответственно, на темпах сбыта имеющихся партий продукции.

Отмечается, что сезон реализации местной продукции в Украине уже фактически завершился, а основное предложение на внутреннем рынке составляет импортные тепличные овощи.

По данным аналитиков, на сегодня диапазон оптовых цен на огурцы в Украине варьируется в пределах 80-105 грн/кг ($1,90-2,50/кг), тогда как в предыдущий период удавалось вести продажу по более высоким ценам, 100-120 грн/кг ($2,38-2,85/кг). В результате за неделю отпускные цены на эти овощи снизились в среднем на 17%. Кроме того, дополнительным фактором, как указано, стало резкое увеличение на рынке объемов овощей среднего и низкого качества.

"При этом большинство продавцов предполагают, что цены на импортные огурцы будут снижаться и дальше из-за постепенного роста предложения данной продукции на украинском рынке", - отмечают аналитики.

Также сообщается, что тепличные огурцы в Украине сейчас поступают в продажу в среднем на 18% дешевле, чем в начале ноября прошлого года.

Цены на огурцы растут, а лук дешевеет: что известно о ситуации на рынке продовольствия Украины