Огурцы в Украине впервые за несколько месяцев дешевеют: что будет с ценами дальше

11:23 • 1886 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
09:48 • 13930 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
09:46 • 17597 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
07:19 • 23166 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 22917 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
7 ноября, 03:41 • 27326 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
7 ноября, 00:03 • 27966 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 32390 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 66434 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 58279 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
Орбан сделал новое заявление о возможной встрече Трампа с путиным: подробности
В Британии археологи раскопали сотни древних сооружений возрастом более 2000 лет, которым нет объяснения
Выход GTA VI снова отложен
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицу
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
09:48 • 13930 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
09:46 • 17597 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Эксклюзив
07:19 • 23166 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 66434 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов6 ноября, 13:00 • 39820 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 2025
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицу
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год
Выход GTA VI снова отложен
Огурцы в Украине впервые за несколько месяцев дешевеют: что будет с ценами дальше

Киев • УНН

 • 846 просмотра

В Украине впервые за несколько месяцев снижаются цены на огурцы, в среднем на 17% за неделю. Продавцы вынуждены снижать отпускные цены из-за падения спроса и увеличения предложения импортных тепличных овощей.

Огурцы в Украине впервые за несколько месяцев дешевеют: что будет с ценами дальше

В Украине впервые за несколько месяцев дешевеют огурцы - в среднем на 17% за неделю, свидетельствуют данные аналитиков проекта EastFruit, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, продавцы в Украине на этой неделе вынуждены снижать отпускные цены на огурцы. По словам операторов рынка, существенное повышение цен на тепличные огурцы в течение нескольких месяцев в итоге негативно сказалось на спросе, и, соответственно, на темпах сбыта имеющихся партий продукции.

Отмечается, что сезон реализации местной продукции в Украине уже фактически завершился, а основное предложение на внутреннем рынке составляет импортные тепличные овощи.

По данным аналитиков, на сегодня диапазон оптовых цен на огурцы в Украине варьируется в пределах 80-105 грн/кг ($1,90-2,50/кг), тогда как в предыдущий период удавалось вести продажу по более высоким ценам, 100-120 грн/кг ($2,38-2,85/кг). В результате за неделю отпускные цены на эти овощи снизились в среднем на 17%. Кроме того, дополнительным фактором, как указано, стало резкое увеличение на рынке объемов овощей среднего и низкого качества.

"При этом большинство продавцов предполагают, что цены на импортные огурцы будут снижаться и дальше из-за постепенного роста предложения данной продукции на украинском рынке", - отмечают аналитики.

Также сообщается, что тепличные огурцы в Украине сейчас поступают в продажу в среднем на 18% дешевле, чем в начале ноября прошлого года.

Цены на огурцы растут, а лук дешевеет: что известно о ситуации на рынке продовольствия Украины

Юлия Шрамко

Украина