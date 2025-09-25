Цены на огурцы растут, а лук дешевеет: что известно о ситуации на рынке продовольствия Украины

С начала текущей недели в Украине продолжалось повышение отпускных цен на огурцы - в то же время, отпускные цены на репчатый лук, наоборот, падают. Об этом сообщает УНН со ссылкой на East Fruit.

Детали

По данным ежедневного мониторинга проекта East Fruit, на данный момент тепличные огурцы крупным оптом уже поступают в продажу по 30-50 грн/кг ($0,72-1,21/кг), что в среднем на 15% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Тем временем оптовые цены на лук на внутреннем рынке уже снизились до уровня 6-13 грн/кг ($0,15-0,31/кг), что в среднем на 20% дешевле, чем неделей ранее.

Почему подорожали огурцы и подешевел лук

Эксперты считают, что огурцы подорожали, в первую очередь, из-за общего сокращения предложения тепличных овощей, когда спрос в данном сегменте сохраняется на достаточно высоком уровне. Тем временем, цена на лук упала из-за начала уборки поздних сортов лука в северных и западных областях Украины, что привело к существенному увеличению предложения данной продукции на рынке.

Напомним

Национальный банк Украины сообщает, что цены на продовольственные товары в Украине сблизились с европейскими, а некоторые, как сливочное масло, даже превысили их. Это связано с внутренними и внешними факторами, включая высокую себестоимость производства и разницу в ставках НДС.