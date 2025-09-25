Ціни на огірки зростають, а цибуля дешевшає: що відомо про ситуацію на ринку продовольства України

З початку поточного тижня в Україні тривало підвищення відпускних цін на огірки - водночас, відпускні ціни на ріпчастий лук, навпаки, падають. Про це повідомляє УНН з посиланням на East Fruit.

Деталі

За даними щоденного моніторингу проекту East Fruit, на даний момент тепличні огірки великим оптом вже надходять у продаж по 30-50 грн/кг ($0,72-1,21/кг), що в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Тим часом оптові ціни на цибулю на внутрішньому ринку вже знизилися до рівня 6-13 грн/кг ($0,15-0,31/кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.

Чому подорожчали огірки і подешевшала цибуля

Експерти вважають, що огірки подорожчали, в першу чергу, через загальне скорочення пропозиції тепличних овочів, коли попит у даному сегменті зберігається на досить високому рівні. Тим часом, ціна на цибулю впала через початок збирання пізніх сортів цибулі в північних і західних областях України, що спричинило істотне збільшення пропозиції даної продукції на ринку.

Нагадаємо

Національний банк України повідомляє, що ціни на продовольчі товари в Україні зблизилися з європейськими, а деякі, як вершкове масло, навіть перевищили їх. Це пов'язано з внутрішніми та зовнішніми факторами, включаючи високу собівартість виробництва та різницю у ставках ПДВ.