16:17 • 120 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
10:41 • 12820 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
10:24 • 39905 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 30148 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 55876 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 55892 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 74245 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 55392 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 47134 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 42883 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
Ціни на огірки зростають, а цибуля дешевшає: що відомо про ситуацію на ринку продовольства України

Київ • УНН

 • 972 перегляди

З початку тижня в Україні зросли відпускні ціни на огірки на 15%, досягнувши 30-50 грн/кг. Водночас, ціни на ріпчасту цибулю впали на 20% до 6-13 грн/кг.

Ціни на огірки зростають, а цибуля дешевшає: що відомо про ситуацію на ринку продовольства України

З початку поточного тижня в Україні тривало підвищення відпускних цін на огірки - водночас, відпускні ціни на ріпчастий лук, навпаки, падають. Про це повідомляє УНН з посиланням на East Fruit.

Деталі

За даними щоденного моніторингу проекту East Fruit, на даний момент тепличні огірки великим оптом вже надходять у продаж по 30-50 грн/кг ($0,72-1,21/кг), що в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Тим часом оптові ціни на цибулю на внутрішньому ринку вже знизилися до рівня 6-13 грн/кг ($0,15-0,31/кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.

Чому подорожчали огірки і подешевшала цибуля

Експерти вважають, що огірки подорожчали, в першу чергу, через загальне скорочення пропозиції тепличних овочів, коли попит у даному сегменті зберігається на досить високому рівні. Тим часом, ціна на цибулю впала через початок збирання пізніх сортів цибулі в північних і західних областях України, що спричинило істотне збільшення пропозиції даної продукції на ринку.

Нагадаємо

Національний банк України повідомляє, що ціни на продовольчі товари в Україні зблизилися з європейськими, а деякі, як вершкове масло, навіть перевищили їх. Це пов'язано з внутрішніми та зовнішніми факторами, включаючи високу собівартість виробництва та різницю у ставках ПДВ.

Євген Устименко

ЕкономікаАгроновини
Національний банк України
Україна