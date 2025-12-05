Україна нарощує імпорт помідорів і огірків: хто постачає найбільше

$42.180.02
49.230.00
ukenru
11:17 • 4078 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
08:37 • 8280 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
07:29 • 15655 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 29493 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 39993 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 35779 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 59864 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 33997 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 56650 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 24473 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.5м/с
81%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Надія є": Венс анонсував хороші новини щодо війни в Україні в найближчі кілька тижнів5 грудня, 02:35 • 23070 перегляди
ISW: путін змінив риторику щодо війни, але не відмовився від своїх початкових цілей5 грудня, 03:32 • 27412 перегляди
Трамп: Війна в Україні закінчиться, ми встановлюємо мир по всьому світу5 грудня, 04:03 • 23112 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі06:30 • 21480 перегляди
Шість областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго08:47 • 11239 перегляди
Публікації
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони11:30 • 2686 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?11:17 • 4082 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі06:30 • 21505 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 59864 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 45588 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Дніпропетровська область
Європа
Реклама
УНН Lite
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому06:50 • 10613 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 21098 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 35017 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 35348 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 79804 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Серіали

Україна нарощує імпорт помідорів і огірків: хто постачає найбільше

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Україна у січні-жовтні 2025 року наростила імпорт томатів до 81,8 тис. тонн та огірків до 109,6 тис. тонн. Найбільшим постачальником обох культур традиційно залишається Туреччина.

Україна нарощує імпорт помідорів і огірків: хто постачає найбільше

Україна у січні–жовтні 2025 року збільшила імпорт томатів до 81,8 тис. тонн і огірків - до 109,6 тис. тонн, що перевищує показники минулого року. Найбільші обсяги поставок традиційно забезпечила Туреччина. Про це повідомляє EastFruit, пише УНН.

Деталі

Згідно зі статистикою Державної митної служби України, у грошовому вимірі імпорт помідорів за звітний період збільшився на 18,2%, до $16,92 млн, а огірків – на 30%, до 23,39 млн.

Основний імпорт помідорів в цей час здійснювався з Туреччини (64,3% усіх поставок), Польщі (11,7%), Нідерландів (11,18%). До трійки найбільших постачальників огірків в Україну увійшли Туреччина (88,2%), Іспанія (3,7%) та Фінляндія (2%)

- йдеться у повідомленні.

Рік тому основними постачальниками томатів в Україну в січні-жовтні були Туреччина (73,6%), Польща (12,3%) і Марокко (5,9%), огірків – Туреччина (85,2%), Польща (4%) та Нідерланди (3,1%), пише Open4business.

Експорт помідорів у січні-жовтні поточного року становив 393 тонни проти 301 тонни рік тому. Цьогоріч їх купували Молдова (60,6%), Польща (36,4%) та Сингапур (0,8%), торік – Молдова (87,4%), Литва (7,6%) і Малайзія (1%).

Українських огірків за 10 місяців 2025 року було поставлено на зовнішні ринки 2,44 тис. тонн проти 1,01 тис. тонн за аналогічний період минулого року. Найактивніше їх купували Польща (52,3%), Естонія (37,5%) і Молдова (8%). Рік тому ця трійка лідерів була такою самою, лишень відрізнялися їхні частки у структурі закупівель: на Естонію припало тоді 54,7% поставок, Польщу – 26,3%, Молдову – 10,5%.

Доповнення

Україна в липні 2025 року запровадила антидемпінгові мита на імпорт свіжих огірків та помідорів з Туреччини у розмірі 20,1% і 26,9% відповідно терміном на 5 років. Ці заходи було застосовано для захисту українських виробників від демпінгового імпорту, який завдав шкоди вітчизняним тепличним господарствам.

Нагадаємо

У листопаді в Україні вперше за кілька місяців знизились ціни на огірки, в середньому на 17% за тиждень. Продавці були змушені знижувати відпускні ціни через падіння попиту та збільшення пропозиції імпортних тепличних овочів.

Ольга Розгон

ЕкономікаАгроновини
Санкції
Державна митна служба України
Малайзія
Марокко
Сінгапур
Фінляндія
Литва
Іспанія
Нідерланди
Туреччина
Естонія
Україна
Молдова
Польща