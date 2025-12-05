Україна нарощує імпорт помідорів і огірків: хто постачає найбільше

Україна у січні–жовтні 2025 року збільшила імпорт томатів до 81,8 тис. тонн і огірків - до 109,6 тис. тонн, що перевищує показники минулого року. Найбільші обсяги поставок традиційно забезпечила Туреччина. Про це повідомляє EastFruit, пише УНН.

Деталі

Згідно зі статистикою Державної митної служби України, у грошовому вимірі імпорт помідорів за звітний період збільшився на 18,2%, до $16,92 млн, а огірків – на 30%, до 23,39 млн.

Основний імпорт помідорів в цей час здійснювався з Туреччини (64,3% усіх поставок), Польщі (11,7%), Нідерландів (11,18%). До трійки найбільших постачальників огірків в Україну увійшли Туреччина (88,2%), Іспанія (3,7%) та Фінляндія (2%) - йдеться у повідомленні.

Рік тому основними постачальниками томатів в Україну в січні-жовтні були Туреччина (73,6%), Польща (12,3%) і Марокко (5,9%), огірків – Туреччина (85,2%), Польща (4%) та Нідерланди (3,1%), пише Open4business.

Експорт помідорів у січні-жовтні поточного року становив 393 тонни проти 301 тонни рік тому. Цьогоріч їх купували Молдова (60,6%), Польща (36,4%) та Сингапур (0,8%), торік – Молдова (87,4%), Литва (7,6%) і Малайзія (1%).

Українських огірків за 10 місяців 2025 року було поставлено на зовнішні ринки 2,44 тис. тонн проти 1,01 тис. тонн за аналогічний період минулого року. Найактивніше їх купували Польща (52,3%), Естонія (37,5%) і Молдова (8%). Рік тому ця трійка лідерів була такою самою, лишень відрізнялися їхні частки у структурі закупівель: на Естонію припало тоді 54,7% поставок, Польщу – 26,3%, Молдову – 10,5%.

Доповнення

Україна в липні 2025 року запровадила антидемпінгові мита на імпорт свіжих огірків та помідорів з Туреччини у розмірі 20,1% і 26,9% відповідно терміном на 5 років. Ці заходи було застосовано для захисту українських виробників від демпінгового імпорту, який завдав шкоди вітчизняним тепличним господарствам.

Нагадаємо

У листопаді в Україні вперше за кілька місяців знизились ціни на огірки, в середньому на 17% за тиждень. Продавці були змушені знижувати відпускні ціни через падіння попиту та збільшення пропозиції імпортних тепличних овочів.