Тепличні помідори подорожчали: причини і що з цінами буде далі

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17 січня, 00:18 • 10604 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 21174 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 22753 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 30520 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 23736 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 38925 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 33802 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 28638 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 26363 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 25881 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ексклюзивний "ретро-Bronco" Кевіна Гарта виставлять на аукціон без резервної ціни16 січня, 23:02 • 6858 перегляди
Венесуела підписала перший в історії контракт на експорт зрідженого газу16 січня, 23:56 • 6462 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 6434 перегляди
Ціни на золото падають на тлі фіксації прибутку та деескалації в Ірані04:30 • 6342 перегляди
Маріуполь занурився у темряву: удар по підстанції спричинив масовий блекаут06:41 • 4086 перегляди
Публікації
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 30520 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 19706 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 51436 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 82385 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 101070 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Сем Альтман
Віталій Кличко
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Велика Британія
Білий дім
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo07:26 • 2384 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok03:45 • 3988 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 6512 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 10195 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 22049 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Золото

Тепличні помідори подорожчали: причини і що з цінами буде далі

Київ • УНН

 • 258 перегляди

В Україні тепличні помідори зросли в ціні до 90-110 грн/кг через скорочення поставок з Туреччини. Це на 12% дорожче, ніж минулого тижня, але подальше зростання стримує слабкий попит.

Тепличні помідори подорожчали: причини і що з цінами буде далі

Тепличні помідори в Україні дорожчають на тлі скорочення поставок із Туреччини - до 90-110 грн/кг, пише УНН з посиланням на дані EastFruit.

Деталі

Суттєве скорочення пропозиції тепличних помідорів на українському ринку цього тижня дозволило продавцям трохи підвищити відпускні ціни в цьому сегменті, повідомляють аналітики проекту EastFruit. Основним постачальником продукції на цей час року виступає Туреччина, але останні кілька тижнів поставки тепличних томатів із Туреччини дещо знизилися.

За даними щоденного моніторингу проєкту, на сьогодні ці овочі на ринку України оптом пропонуються до продажу в діапазоні 90-110 грн/кг ($2,09-2,55/кг), що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Однак при цьому експерти зазначають, що більш суттєво підвищити ціни продавці не ризикують, враховуючи досить слабкий попит з боку оптових компаній, так і роздрібних мереж.

Зазначається, що зараз тепличні помідори в Україні реалізуються в середньому на 10% дорожче, ніж у середині січня 2025 року. Однак багато учасників ринку сходяться на думці, що така цінова ситуація в цьому сегменті - це тимчасове явище. Вони не виключають, що вже наступного тижня помідори знову почнуть дешевшати після того, як нормалізуються постачання турецьких овочів на український ринок, зазначають аналітики.

Україна нарощує імпорт помідорів і огірків: хто постачає найбільше05.12.25, 14:12 • 3769 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаАгроновини
Туреччина
Україна