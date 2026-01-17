Тепличні помідори подорожчали: причини і що з цінами буде далі

Тепличні помідори в Україні дорожчають на тлі скорочення поставок із Туреччини - до 90-110 грн/кг, пише УНН з посиланням на дані EastFruit.

Деталі

Суттєве скорочення пропозиції тепличних помідорів на українському ринку цього тижня дозволило продавцям трохи підвищити відпускні ціни в цьому сегменті, повідомляють аналітики проекту EastFruit. Основним постачальником продукції на цей час року виступає Туреччина, але останні кілька тижнів поставки тепличних томатів із Туреччини дещо знизилися.

За даними щоденного моніторингу проєкту, на сьогодні ці овочі на ринку України оптом пропонуються до продажу в діапазоні 90-110 грн/кг ($2,09-2,55/кг), що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Однак при цьому експерти зазначають, що більш суттєво підвищити ціни продавці не ризикують, враховуючи досить слабкий попит з боку оптових компаній, так і роздрібних мереж.

Зазначається, що зараз тепличні помідори в Україні реалізуються в середньому на 10% дорожче, ніж у середині січня 2025 року. Однак багато учасників ринку сходяться на думці, що така цінова ситуація в цьому сегменті - це тимчасове явище. Вони не виключають, що вже наступного тижня помідори знову почнуть дешевшати після того, як нормалізуються постачання турецьких овочів на український ринок, зазначають аналітики.

