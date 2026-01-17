Арктический воздух и морозы до -25°: Укргидрометцентр предупреждает о сложной погоде на выходные

В ближайшие выходные, 17-18 января, Украина окажется под влиянием мощного антициклона с северо-востока. По прогнозам синоптиков, на территорию страны продолжит поступать холодный арктический воздух, что приведет к существенному снижению температуры и опасным явлениям на дорогах. Об этом сообщает Укргидрометцентр, пишет УНН.

Детали

Из-за роста атмосферного давления и прояснений воздух будет охлаждаться интенсивнее. Специалисты прогнозируют пиковые морозы в ночное время.

Северные регионы: ночью ожидается –15...–20°, местами температура может опуститься до экстремальных –22...–25°. Днем столбики термометров покажут –9...–14°.

Юг и Юго-Восток: здесь будет несколько "теплее" – ночью –8...–13°, днем от –4° до –9°.

Ситуацию будет усложнять колючий северо-восточный ветер, который значительно усилит ощущение холода.

Осадки и ситуация на дорогах

Благодаря влиянию антициклона осадки в большинстве областей практически прекратятся. Небольшой снег возможен лишь местами в Крыму и Приазовье. Однако синоптик предупреждает о серьезной опасности для водителей и пешеходов: на дорогах по всей стране сохранится сильная гололедица.

На дорогах повсеместно гололедица. Ощущение холода будет усиливать колючий преимущественно северо-восточный ветер – отмечают в Укргидрометцентре.

Жителям рекомендуют быть максимально осторожными, одеваться многослойно и по возможности ограничить длительное пребывание на улице, особенно в северных областях Украины.

