МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Арктический воздух и морозы до -25°: Укргидрометцентр предупреждает о сложной погоде на выходные

Киев

 • 1028 просмотра

На выходных 17-18 января Украину охватит арктический воздух с морозами до -25° на севере и -13° на юге. Укргидрометцентр предупреждает о гололедице на дорогах по всей стране.

Арктический воздух и морозы до -25°: Укргидрометцентр предупреждает о сложной погоде на выходные

В ближайшие выходные, 17-18 января, Украина окажется под влиянием мощного антициклона с северо-востока. По прогнозам синоптиков, на территорию страны продолжит поступать холодный арктический воздух, что приведет к существенному снижению температуры и опасным явлениям на дорогах. Об этом сообщает Укргидрометцентр, пишет УНН.

Детали

Из-за роста атмосферного давления и прояснений воздух будет охлаждаться интенсивнее. Специалисты прогнозируют пиковые морозы в ночное время.

Северные регионы: ночью ожидается –15...–20°, местами температура может опуститься до экстремальных –22...–25°. Днем столбики термометров покажут –9...–14°.

Юг и Юго-Восток: здесь будет несколько "теплее" – ночью –8...–13°, днем от –4° до –9°.

Активный циклон принес очередное ухудшение погоды со снегопадами: какова ситуация на дорогах15.01.26, 10:54 • 4078 просмотров

Ситуацию будет усложнять колючий северо-восточный ветер, который значительно усилит ощущение холода.

Осадки и ситуация на дорогах

Благодаря влиянию антициклона осадки в большинстве областей практически прекратятся. Небольшой снег возможен лишь местами в Крыму и Приазовье. Однако синоптик предупреждает о серьезной опасности для водителей и пешеходов: на дорогах по всей стране сохранится сильная гололедица.

На дорогах повсеместно гололедица. Ощущение холода будет усиливать колючий преимущественно северо-восточный ветер

– отмечают в Укргидрометцентре.

Жителям рекомендуют быть максимально осторожными, одеваться многослойно и по возможности ограничить длительное пребывание на улице, особенно в северных областях Украины. 

Украину накроет азиатский антициклон, местами со снегом и штормами: прогноз погоды на 17-18 января16.01.26, 14:42 • 17198 просмотров

Степан Гафтко

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Снег в Украине
Крым
Украина