Арктический воздух и морозы до -25°: Укргидрометцентр предупреждает о сложной погоде на выходные
Киев • УНН
На выходных 17-18 января Украину охватит арктический воздух с морозами до -25° на севере и -13° на юге. Укргидрометцентр предупреждает о гололедице на дорогах по всей стране.
В ближайшие выходные, 17-18 января, Украина окажется под влиянием мощного антициклона с северо-востока. По прогнозам синоптиков, на территорию страны продолжит поступать холодный арктический воздух, что приведет к существенному снижению температуры и опасным явлениям на дорогах. Об этом сообщает Укргидрометцентр, пишет УНН.
Детали
Из-за роста атмосферного давления и прояснений воздух будет охлаждаться интенсивнее. Специалисты прогнозируют пиковые морозы в ночное время.
Северные регионы: ночью ожидается –15...–20°, местами температура может опуститься до экстремальных –22...–25°. Днем столбики термометров покажут –9...–14°.
Юг и Юго-Восток: здесь будет несколько "теплее" – ночью –8...–13°, днем от –4° до –9°.
Ситуацию будет усложнять колючий северо-восточный ветер, который значительно усилит ощущение холода.
Осадки и ситуация на дорогах
Благодаря влиянию антициклона осадки в большинстве областей практически прекратятся. Небольшой снег возможен лишь местами в Крыму и Приазовье. Однако синоптик предупреждает о серьезной опасности для водителей и пешеходов: на дорогах по всей стране сохранится сильная гололедица.
На дорогах повсеместно гололедица. Ощущение холода будет усиливать колючий преимущественно северо-восточный ветер
Жителям рекомендуют быть максимально осторожными, одеваться многослойно и по возможности ограничить длительное пребывание на улице, особенно в северных областях Украины.
