Арктичне повітря та морози до -25°: Укргідрометцентр попереджає про складну погоду на вихідні

00:18 • 2788 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 12024 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 16646 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 21360 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 19767 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 36454 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 32221 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 28017 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 25900 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 25237 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Син глави Чечні Адам Кадиров у реанімації після ДТП у Грозному - ЗМІ16 січня, 18:43 • 5104 перегляди
США хочуть обмінювати важку венесуельську нафту на свою середню для поповнення резерву - Reuters 16 січня, 18:49 • 3268 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 6370 перегляди
Чехія передасть Україні бойові літаки для боротьби з безпілотниками16 січня, 20:46 • 7502 перегляди
Сина кадирова терміново транспортують до московської лікарні після ДТП - роЗМІ16 січня, 21:01 • 3988 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 21360 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 15765 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 48416 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 79703 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 98221 перегляди
УНН Lite
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok03:45 • 142 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto00:47 • 1324 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 6406 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 20668 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 25497 перегляди
Арктичне повітря та морози до -25°: Укргідрометцентр попереджає про складну погоду на вихідні

Київ • УНН

 • 74 перегляди

На вихідних 17-18 січня Україну охопить арктичне повітря з морозами до -25° на півночі та -13° на півдні. Укргідрометцентр попереджає про ожеледицю на дорогах по всій країні.

Арктичне повітря та морози до -25°: Укргідрометцентр попереджає про складну погоду на вихідні

Найближчими вихідними, 17-18 січня, Україна опиниться під впливом потужного антициклону з північного сходу. За прогнозами синоптиків, на територію країни продовжить надходити холодне арктичне повітря, що призведе до суттєвого зниження температури та небезпечних явищ на дорогах. Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише УНН.

Деталі

Через зростання атмосферного тиску та прояснення, повітря охолоджуватиметься інтенсивніше. Фахівці прогнозують пікові морози у нічний час.

Північні регіони: вночі очікується –15...–20°, місцями температура може опуститися до екстремальних –22...–25°. Вдень стовпчики термометрів покажуть –9...–14°.

Південь та Південний Схід: тут буде дещо "тепліше" – вночі –8...–13°, вдень від –4° до –9°.

Активний циклон приніс чергове погіршення погоди зі снігопадами: яка ситуація на дорогах15.01.26, 10:54 • 4062 перегляди

Ситуацію ускладнюватиме колючий північно-східний вітер, який значно посилюватиме відчуття холоду.

Опади та ситуація на дорогах

Завдяки впливу антициклону опади в більшості областей практично припиняться. Невеликий сніг можливий лише місцями в Криму та Приазов'ї. Однак синоптикиня попереджає про серйозну небезпеку для водіїв та пішоходів: на дорогах по всій країні утримається сильна ожеледиця.

На дорогах повсюди ожеледиця. Відчуття холоду підсилюватиме колючий переважно північно-східний вітер

– зазначають в Укргідрометцентрі.

Жителям рекомендують бути максимально обережними, одягатися багатошарово та за можливості обмежити тривале перебування на вулиці, особливо в північних областях України. 

Україну накриє азійський антициклон, подекуди зі снігом і штормами: прогноз погоди на 17-18 січня 16.01.26, 14:42 • 17083 перегляди

Степан Гафтко

