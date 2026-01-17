Арктичне повітря та морози до -25°: Укргідрометцентр попереджає про складну погоду на вихідні

Найближчими вихідними, 17-18 січня, Україна опиниться під впливом потужного антициклону з північного сходу. За прогнозами синоптиків, на територію країни продовжить надходити холодне арктичне повітря, що призведе до суттєвого зниження температури та небезпечних явищ на дорогах. Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише УНН.

Деталі

Через зростання атмосферного тиску та прояснення, повітря охолоджуватиметься інтенсивніше. Фахівці прогнозують пікові морози у нічний час.

Північні регіони: вночі очікується –15...–20°, місцями температура може опуститися до екстремальних –22...–25°. Вдень стовпчики термометрів покажуть –9...–14°.

Південь та Південний Схід: тут буде дещо "тепліше" – вночі –8...–13°, вдень від –4° до –9°.

Ситуацію ускладнюватиме колючий північно-східний вітер, який значно посилюватиме відчуття холоду.

Опади та ситуація на дорогах

Завдяки впливу антициклону опади в більшості областей практично припиняться. Невеликий сніг можливий лише місцями в Криму та Приазов'ї. Однак синоптикиня попереджає про серйозну небезпеку для водіїв та пішоходів: на дорогах по всій країні утримається сильна ожеледиця.

На дорогах повсюди ожеледиця. Відчуття холоду підсилюватиме колючий переважно північно-східний вітер – зазначають в Укргідрометцентрі.

Жителям рекомендують бути максимально обережними, одягатися багатошарово та за можливості обмежити тривале перебування на вулиці, особливо в північних областях України.

