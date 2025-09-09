Философия свободы: Благотворительный фонд "МХП-Громаде" поддержал выход масштабной монографии о Сковороде 9 сентября 2025

$41.250.03
Эксклюзив
07:55
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
07:10
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:01
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
06:31
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Заплатив миллион долларов: рэпер Diddy был заказчиком убийства Тупака Шакура
9 сентября, 01:55
На ВОТ Запорожья оккупанты угрожают уголовным преследованием за украинские телевизионные антенны - ЦНС
9 сентября, 02:16
Шпионская сеть Беларуси раскрыта в Европе: детали операции
9 сентября, 03:49
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию
07:22
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion Week
07:45
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию
07:22
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion Week
07:45
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?
8 сентября, 15:39
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиков
8 сентября, 15:06
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
8 сентября, 06:53
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыном
7 сентября, 08:47
Философия свободы: Благотворительный фонд "МХП-Громаде" поддержал выход масштабной монографии о Сковороде
9 сентября 2025

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Благотворительный фонд "МХП-Громаде" поддержал издание коллективной монографии о Григории Сковороде. Книга объемом 525 страниц объединила 52 авторов и была презентована в "Софии Киевской".

Философия свободы: Благотворительный фонд "МХП-Громаде" поддержал выход масштабной монографии о Сковороде

В Национальном заповеднике «София Киевская» состоялся гуманитарный форум «Сковорода и свобода: внутренняя независимость как основа государственности», где было представлено уникальное издание – коллективная монография «Вечно современный: жизнь, философское, педагогическое и литературное творчество Григория Сковороды».

Издание увидело свет при содействии и поддержке Благотворительного фонда «МХП-Громаде», который системно инвестирует в развитие украинской культуры, образования и науки. В целом фонд уже направил более 82 млн грн на культурные инициативы, сохраняющие и популяризирующие национальное наследие. Именно благодаря этой поддержке фундаментальный труд объемом 525 страниц, иллюстрированный архивными материалами, фотографиями, репродукциями произведений искусства и музейными экспонатами, стал доступен для ученых, педагогов и широкой читательской аудитории.

Это издание – не только научное достижение, но и интеллектуальный ресурс, формирующий духовный щит государства. Сковорода говорил о свободе и жизни в истине – эти слова актуальны и сейчас. Монография поможет молодым украинцам лучше понять его философию

- отметил заместитель главного исполнительного директора по устойчивому развитию МХП, председатель Наблюдательного совета Благотворительного фонда «МХП-Громаде» Юрий Мельник.

Книга объединила 52 авторов из ведущих университетов, научных учреждений, музеев и краеведческих центров. Она не только подытоживает многолетние исследования, но и открывает новые горизонты в изучении наследия украинского философа.

Символическим местом презентации стал заповедник «София Киевская» – пространство, которое подчеркивает преемственность украинской культуры от времен Киевской Руси до современной демократической Украины.

В рамках форума состоялась панельная дискуссия с участием Сергея Жадана, министра образования и науки Оксена Лисового, проректора Университета Григория Сковороды в Переяславе Василия Дударя и Юрия Мельника. Модерировала разговор доктор философских наук Наталья Кривда.

Сковорода учит нас свободе, достоинству и "сродному труду" – ценностям, которые вдохновляют и сейчас. Наша задача – сделать его наследие понятным молодежи и заметным в мире, ведь это не только украинское, но и европейское сокровище

- подчеркнул ректор Университета Григория Сковороды в Переяславе Виталий Коцур.

Завершилось событие экскурсией по территории Софии Киевской. Форум показал, что победа Украины возможна только тогда, когда государство заботится не только о защите границ, но и о духовной опоре граждан.

Издание монографии при поддержке Фонда «МХП-Громаде» стало весомым шагом в укреплении этого духовного фундамента.

Лилия Подоляк

КультураНовости Бизнеса
Государственная граница Украины
Оксен Лисовой
благотворительность
ПрАО МХП
Украина
Киев