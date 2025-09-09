Философия свободы: Благотворительный фонд "МХП-Громаде" поддержал выход масштабной монографии о Сковороде 9 сентября 2025

В Национальном заповеднике «София Киевская» состоялся гуманитарный форум «Сковорода и свобода: внутренняя независимость как основа государственности», где было представлено уникальное издание – коллективная монография «Вечно современный: жизнь, философское, педагогическое и литературное творчество Григория Сковороды».

Издание увидело свет при содействии и поддержке Благотворительного фонда «МХП-Громаде», который системно инвестирует в развитие украинской культуры, образования и науки. В целом фонд уже направил более 82 млн грн на культурные инициативы, сохраняющие и популяризирующие национальное наследие. Именно благодаря этой поддержке фундаментальный труд объемом 525 страниц, иллюстрированный архивными материалами, фотографиями, репродукциями произведений искусства и музейными экспонатами, стал доступен для ученых, педагогов и широкой читательской аудитории.

Это издание – не только научное достижение, но и интеллектуальный ресурс, формирующий духовный щит государства. Сковорода говорил о свободе и жизни в истине – эти слова актуальны и сейчас. Монография поможет молодым украинцам лучше понять его философию - отметил заместитель главного исполнительного директора по устойчивому развитию МХП, председатель Наблюдательного совета Благотворительного фонда «МХП-Громаде» Юрий Мельник.

Книга объединила 52 авторов из ведущих университетов, научных учреждений, музеев и краеведческих центров. Она не только подытоживает многолетние исследования, но и открывает новые горизонты в изучении наследия украинского философа.

Символическим местом презентации стал заповедник «София Киевская» – пространство, которое подчеркивает преемственность украинской культуры от времен Киевской Руси до современной демократической Украины.

В рамках форума состоялась панельная дискуссия с участием Сергея Жадана, министра образования и науки Оксена Лисового, проректора Университета Григория Сковороды в Переяславе Василия Дударя и Юрия Мельника. Модерировала разговор доктор философских наук Наталья Кривда.

Сковорода учит нас свободе, достоинству и "сродному труду" – ценностям, которые вдохновляют и сейчас. Наша задача – сделать его наследие понятным молодежи и заметным в мире, ведь это не только украинское, но и европейское сокровище - подчеркнул ректор Университета Григория Сковороды в Переяславе Виталий Коцур.

Завершилось событие экскурсией по территории Софии Киевской. Форум показал, что победа Украины возможна только тогда, когда государство заботится не только о защите границ, но и о духовной опоре граждан.

Издание монографии при поддержке Фонда «МХП-Громаде» стало весомым шагом в укреплении этого духовного фундамента.