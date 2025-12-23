$42.150.10
12:03 • 4384 просмотра
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
На российском судоремонтном заводе в Нижнем Новгороде вспыхнул пожар

Киев • УНН

 • 256 просмотра

В Нижнем Новгороде на судоремонтном заводе произошел пожар, вероятно, из-за возгорания крана во время работ. На месте происшествия работают 15 единиц техники и 48 спасателей.

На российском судоремонтном заводе в Нижнем Новгороде вспыхнул пожар

В российском Нижнем Новгороде вспыхнул пожар на судоремонтном заводе, передает УНН со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Детали

Сначала появилось сообщение, что горит баржа в районе Борского моста. Местные жители сообщали, что слышали взрыв.

Впоследствии в российской транспортной прокуратуре заявили, что возгорание началось возле Сибирского затона.

По предварительным данным, пламя охватило кран во время работ судоходной компании. Сейчас его тушат. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. 

Кроме того, известно, что на месте происшествия находятся 15 единиц техники и 48 спасателей.

Антонина Туманова

Новости Мира