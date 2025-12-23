На российском судоремонтном заводе в Нижнем Новгороде вспыхнул пожар
Киев • УНН
В Нижнем Новгороде на судоремонтном заводе произошел пожар, вероятно, из-за возгорания крана во время работ. На месте происшествия работают 15 единиц техники и 48 спасателей.
В российском Нижнем Новгороде вспыхнул пожар на судоремонтном заводе, передает УНН со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Детали
Сначала появилось сообщение, что горит баржа в районе Борского моста. Местные жители сообщали, что слышали взрыв.
Впоследствии в российской транспортной прокуратуре заявили, что возгорание началось возле Сибирского затона.
По предварительным данным, пламя охватило кран во время работ судоходной компании. Сейчас его тушат. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
Кроме того, известно, что на месте происшествия находятся 15 единиц техники и 48 спасателей.