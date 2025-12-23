На російському судноремонтному заводі в Нижньому Новгороді спалахнула пожежа
Київ • УНН
У Нижньому Новгороді на судноремонтному заводі сталася пожежа, ймовірно, через займання крана під час робіт. На місці події працюють 15 одиниць техніки та 48 рятувальників.
У російському Нижньому Новогроді спалахнула пожежа на судноремонтному заводі, передає УНН із посиланням на російські Telegram-канали.
Деталі
Спершу з'явилось повідомлення, що горить баржа у районі Борського мосту. Місцеві жителі повідомляли, що чули вибух.
Згодом у російськійтранспортній прокуратурі заявили, що займання почалося біля Сибірського затону.
За попередніми даними, полум'я охопило кран під час робіт судноплавної компанії. Нині його гасять. Обставини та причини події встановлюються.
Крім того, відомо, що на місці події перебувають 15 одиниць техніки та 48 рятувальників.