Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешкання
11:41 • 4192 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
11:27 • 8592 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
10:40 • 6286 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrex
08:27 • 11592 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 19312 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 35615 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 51652 перегляди
"Нічого святого там немає": Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 78854 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 44491 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
На російському судноремонтному заводі в Нижньому Новгороді спалахнула пожежа

Київ • УНН

У Нижньому Новгороді на судноремонтному заводі сталася пожежа, ймовірно, через займання крана під час робіт. На місці події працюють 15 одиниць техніки та 48 рятувальників.

На російському судноремонтному заводі в Нижньому Новгороді спалахнула пожежа

У російському Нижньому Новогроді спалахнула пожежа на судноремонтному заводі, передає УНН із посиланням на російські Telegram-канали.

Деталі

Спершу з'явилось повідомлення, що горить баржа у районі Борського мосту. Місцеві жителі повідомляли, що чули вибух.

Згодом у російськійтранспортній прокуратурі заявили, що займання почалося біля Сибірського затону.

За попередніми даними, полум'я охопило кран під час робіт судноплавної компанії. Нині його гасять. Обставини та причини події встановлюються. 

Крім того, відомо, що на місці події перебувають 15 одиниць техніки та 48 рятувальників.

Антоніна Туманова

Новини Світу