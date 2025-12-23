$42.150.10
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жилье
11:41 • 10220 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
11:27 • 13259 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
10:40 • 10393 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
08:27 • 13371 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 20319 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 36437 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 52233 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 80727 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 44738 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Смерть 7-летнего ребенка во время операции: дело черкасского врача-анестезиолога направлено в суд

Киев • УНН

 • 156 просмотра

Черкасская прокуратура передала в суд дело врача-анестезиолога, обвиняемого в ненадлежащем исполнении обязанностей, что привело к смерти ребенка. Следствие считает, что врач нарушил инструкции по дозировке анестезии во время плановой операции в ноябре 2024 года.

Смерть 7-летнего ребенка во время операции: дело черкасского врача-анестезиолога направлено в суд

Черкасская прокуратура передала в суд дело врача-анестезиолога, обвиняемого в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти 7-летнего мальчика во время операции. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Черкасской окружной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении врача-анестезиолога, который обвиняется в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть малолетнего (ч. 2 ст. 140 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Установлено, что в ноябре 2024 года во время проведения плановой операции 7-летнему мальчику врач, вероятно, нарушил требования инструкции по применению и дозировке лекарственного средства для анестезии. Следствие считает, что такие действия могли свидетельствовать о небрежном и недобросовестном отношении к профессиональным обязанностям, следствием чего стала смерть ребенка.

В рамках уголовного производства проведен комплекс судебных экспертиз, выводы которых, по данным следствия, подтверждают наличие нарушений. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения.

Во время досудебного расследования, по ходатайству прокурора, суд отстранил медика от выполнения профессиональных обязанностей.

Прокуратура продолжает принимать меры, чтобы он не работал по специальности до принятия окончательного решения суда.

В Киеве 7-летний мальчик умер в стоматологии: врачу сообщили о подозрении04.12.25, 10:08 • 5537 просмотров

Ольга Розгон

ЗдоровьеКриминал и ЧП
Черкассы