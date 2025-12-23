Смерть 7-летнего ребенка во время операции: дело черкасского врача-анестезиолога направлено в суд
Киев • УНН
Черкасская прокуратура передала в суд дело врача-анестезиолога, обвиняемого в ненадлежащем исполнении обязанностей, что привело к смерти ребенка. Следствие считает, что врач нарушил инструкции по дозировке анестезии во время плановой операции в ноябре 2024 года.
Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Черкасской окружной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении врача-анестезиолога, который обвиняется в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть малолетнего (ч. 2 ст. 140 УК Украины)
Установлено, что в ноябре 2024 года во время проведения плановой операции 7-летнему мальчику врач, вероятно, нарушил требования инструкции по применению и дозировке лекарственного средства для анестезии. Следствие считает, что такие действия могли свидетельствовать о небрежном и недобросовестном отношении к профессиональным обязанностям, следствием чего стала смерть ребенка.
В рамках уголовного производства проведен комплекс судебных экспертиз, выводы которых, по данным следствия, подтверждают наличие нарушений. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения.
Во время досудебного расследования, по ходатайству прокурора, суд отстранил медика от выполнения профессиональных обязанностей.
Прокуратура продолжает принимать меры, чтобы он не работал по специальности до принятия окончательного решения суда.
