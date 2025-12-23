Решительная. Настоящая. Неравнодушная - ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025

$42.150.10
49.490.02
ukru
12:03 • 908 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
11:41 • 1874 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
11:27 • 4782 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
10:40 • 4318 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
08:27 • 10785 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
06:30 • 18882 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 35276 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 51487 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 77926 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 44397 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.7м/с
69%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Днепре разоблачили мошенников, обманувших клиентов банков на более чем 50 млн гривен: в Киберполиции рассказали деталиPhoto23 декабря, 02:50 • 28399 просмотра
НБУ выпустил новую памятную монету, посвященную дипломатам: что на ней изображеноPhoto23 декабря, 03:23 • 7318 просмотра
Между Виткоффом и Рубио существует конфликт во взглядах на завершение войны в Украине - NBC News23 декабря, 04:02 • 28636 просмотра
Враг совершает массированную атаку по Украине: взрывы, отключения света и повреждения инфраструктуры23 декабря, 05:45 • 29424 просмотра
Аварийные отключения света введены в нескольких регионах на фоне атаки рф - Укрэнерго23 декабря, 06:07 • 14297 просмотра
публикации
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto12:03 • 908 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной11:27 • 4782 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 77926 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 57794 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 86252 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Рустем Умеров
Андрей Гнатов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Житомирская область
Государственная граница Украины
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo09:59 • 3102 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video08:10 • 6340 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 20449 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 22883 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 45264 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Золото
Фильм

Решительная. Настоящая. Неравнодушная - ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025

Киев • УНН

 • 352 просмотра

17 декабря в Киеве состоялся She Congress. Событие объединило ведущих представителей бизнеса, социальных инициатив, креативных индустрий и образования вокруг практических кейсов, сильных личных историй и стратегий роста.

Решительная. Настоящая. Неравнодушная - ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025

17 декабря Киев стал центром силы идей и смелых решений — здесь состоялся She Congress под эгидой WoMo. Событие объединило ведущих представителей бизнеса, социальных инициатив, креативных индустрий и образования вокруг практических кейсов, сильных личных историй и стратегий роста. She Congress превратился в пространство, где рождаются новые смыслы, партнерства и импульсы для развития во времена перемен.

С утра гостей встретил велком-кофе от Foundation Coffee Roasters. Ведущей конгресса в этом году стала Юлия Зорий (ICTV2). В приветственном слове Татьяна Смирнова (ekonomika+) подчеркнула важность внутренней поддержки и благодарности себе.

Лидерство в действии и как руководительницы меняют правила игры

Открыла мероприятие панель She in Business при модерации Евгении Близнюк (Gradus). Участницы дискуссии Юлия Завалишина (Киевстар), Татьяна Абрамова (Rito Group), Марина Авдеева ("Арсенал Страхование"), Екатерина Загорий ("Дарница"), Полина Лысенко (НАБУ) поделились историями, закаляющими современных руководительниц, и обсудили принципы прозрачности, стратегического мышления и смелости действовать. О том, какую роль играют технологии и человечность в формировании новой финансовой реальности, рассказала Светлана Тюгаева (UKRSIBBANK BNP Paribas Group) в выступлении "Финансы будущего"

"Мы прошли путь от маленького регионального банка до одного из основных игроков. А для этого нужно постоянно меняться".

Елена Лада (BROCARD) в выступлении "Светлые проекты в темные времена" показала, как дизайн пространства и атмосфера влияют на поведение клиентов и создают новые коммерческие смыслы.

О поддержке женского лидерства и роли союзников в бизнесе говорили во время панели He for She, которую модерировал Юрий Кляцкин (Школа импровизации Кляцкина). К разговору присоединились Сергей Мартынчук (Cisco Ukraine), Сергей Наумов (Ощадбанк) и Владислав Антипов (ЦЕРН). Участники поделились управленческими кейсами и подчеркнули, как разнообразие в командах влияет на качество решений, корпоративную культуру и эффективность бизнеса.

Эмоционально и проникновенно Наталья Франчук (СТБ) рассказала о создании контента, который резонирует с потребностями женщин, и подходах к формированию продуктов, форматов в соответствии с ожиданиями современной аудитории.

Добрые дела и креативные решения, меняющие мир вокруг

Панель She in Social при модерации Натальи Дмитренко (ОПУ) показала, как социальные проекты меняют общины. Татьяна Кухоцкая ("Сердце Азовстали"), Тата Кеплер ("Птицы" от БФ "Почувствуй"), Ксения Возницына ("Лесная поляна"), Оксана Лебедева (Gen.Ukrainian), Валерия Татарчук ("ТВОЯ ОПОРА") осветили истории инициатив, объединяющих благотворительность по зову сердца и стратегический подход.

А She in Creative Industries при модерации Иванны Слабошпицкой ("КИЕВ24") собрала лидеров медиа и дизайна. Влад Иваненко (Playboy), Антонина Хижняк (заслуженная артистка Украины), Ирина Метнева (Vandog Agency), Светлана Терещенко (BORISTENE), Анна Мачух (ОМКФ) поделились опытом развития проектов и выхода украинских брендов на международный рынок. А Татьяна Коровина ("Молокия") рассказала, как креативные решения вдохновляют женщин на смелые идеи и новые проекты. "Худшее, что может сделать для себя женщина в креативной индустрии, бизнесе, быту, в целом в своей жизни, это перестать пробовать новое", - отметила Татьяна.

Образование и коммуникации как базис будущих изменений

В интервью "Образовательный трек 360°: стратегия, которая растет вместе с ребенком" Татьяна Смирнова (ekonomika+) и Елена Сагитова (КМДШ Гранд) обсудили интеграцию стратегии развития школы с потребностями детей.

Панель She in Education при модерации Татьяны Шерман (Academy DTEK) осветила ключевые компетенции будущего и академическое лидерство. Анна Мищенко (КШДУ им. С. Нижнего), Юлия Юдина ("Колайдер"), Лилия Гриневич (ХНУ им. Каразина, Минобразования и науки Украины), Валентина Сахно (Graduate Business School) обсуждали создание современных образовательных программ.

Панель She in Communications при модерации Елены Мошенец (ВРУ) сосредоточилась на стратегических коммуникациях и укреплении брендов. Участницы: Елена Деревянко (PR-Service Agency), Оксана Стехина (dentsu Ukraine), Ксения Тюрикова (WTECH), Ирина Милютина (SCM).

Панель She in Health при модерации Ольги Зимы (ekonomika+) обсуждала здоровье как ресурс для лидерства. Валерия Заружко (CNM London), Максим Рабинович (Healthy Mind), Илья Бачурин (психолог, mental health консультант) рассказали о физическом и ментальном здоровье, роли спорта и использовании ИИ в wellness.

 Управление хаосом в меняющемся мире

Панель She and Red Flags при модерации Татьяны Гончар (DCT Consulting) обсудила управленческие риски. Марина Мкртичева (Magnet Legal Law Firm), Елена Шуляк (глава комитета ВРУ по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства), Елена Ведмидь (Postmen), Екатерина Кузьмина (AB InBev Efes Ukraine) анализировали "красные флажки" в корпоративной культуре, а Ирина Заславец (UNBROKEN) представила проект "(Не) до красоты" для поддержки женщин после травматического опыта.

Панель She in Military при модерации Ксении Драганюк ("Землячки", WISPR) раскрыла роль женщин в ВСУ. Лидия Мудраченко ("Пилюля"), Надежда Самойлова ("Тора"), Дарья Борисенко ("Ветка") говорили о ментальном здоровье и общественном восприятии женщин-военных. Лидия Мудраченко поделилась: "Все же остался тот стереотип, что женщина не пойдет в окоп. Есть у меня много посестер, которые говорят, что мы хотим, но нас не пускают".

Завершила день панель She in Chaos с Юрием Кляцкиным (Школа импровизации Кляцкина), который показал, как хаос и быстрые изменения можно превращать в силу и адаптивность.

She Congress 2025 продемонстрировал, что лидерство — это способ мышления, действия и взаимодействия, который объединяет бизнес, образование, социальные проекты и креативность ради общего развития и изменений к лучшему.

Организаторы благодарны партнерам:

Генеральный партнер — UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Главные партнеры — Молокия, L'Oréal Украина, BROCARD. Генеральный информационный партнер — Starlight Media. Гостеприимный партнер — Академия ДТЭК. Бьюти-партнер — Shiseido. Кофейный партнер — Foundation Coffee Roasters. Сладкий партнер — БКК. Водный партнер — Моршинская. Алкогольный партнер — AZNAURI. Партнер мероприятия — AB InBev Efes Украина. Партнер по безопасности — SHERIFF. 

Медиапартнеры: Mediafusion, ADV.expert, рекламный холдинг "Мегаполис+", "Реклен Медиа", Infovision, Live Marketing, ВС Медиа, "Мы Украина", "Мы Украина+", ICTV2, "1+1 медиа", "КИЕВ24", медийный холдинг "Апостроф", UNN, Liga Zakon, HiTech Expert, Kyiv1, Logist.fm, "Коммерсант Украинский", "Деловая столица", Kosht.media, Burda media Ukraine, Главком, trueua, журнал ProfBuild, Marketer.ua, Founder, Economist, budynok.com.ua, 44.ua, "Экономические новости", "Эксперт", "Первый бизнесовый", "Девичье медиа", "Blur", HR Liga, Mind.ua, Европейская Бизнес Ассоциация, Союз предпринимателей и работодателей Польши.

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса