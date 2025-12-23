$42.150.10
Убийца, напавший на школу в Хорватии, получил максимальный срок заключения - 50 лет

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Хорватский суд приговорил 20-летнего мужчину к 50 годам тюремного заключения за смертельное ножевое ранение семилетнего школьника и ранение еще четырех человек. Нападение произошло в декабре прошлого года в школе в пригороде Загреба.

Хорватский суд приговорил 20-летнего мужчину к максимальному сроку заключения — 50 годам — за смертельное ножевое ранение семилетнего школьника в учебном заведении в декабре прошлого года, а также за ранение еще четырех человек. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Нападавшим оказался бывший ученик этой школы, расположенной в пригороде столицы Хорватии Загреба.

По данным обвинительного акта, он вошел в школу во время занятий и нанес ножевые ранения учительнице и нескольким детям.

Один ребенок погиб, еще трое детей и учительница получили ранения.

Это составляет один эпизод умышленного убийства ребенка при отягчающих обстоятельствах, а также четыре эпизода покушения на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах и в общей сложности 50 уголовных правонарушений, связанных с нарушением прав детей

- заявил представитель Загребского суда Крешимир Девчич.

Беспрецедентное нападение глубоко шокировало и возмутило страну, вызвав протесты в последующие дни с требованиями сделать школы безопаснее.

Судебная коллегия считает, что только самое суровое наказание — 50 лет лишения свободы — может обеспечить как специальную, так и общую превенцию

- добавил Девчич.

Он отметил, что обвиняемого судили как взрослого и провели психиатрическую экспертизу относительно его уголовной ответственности.

Осужденный был задержан сразу после нападения, и с тех пор он находится под стражей.

Максимальный срок заключения в 50 лет редко назначается хорватскими судами. Решение может быть обжаловано.

Ольга Розгон

Новости Мира
Хорватия