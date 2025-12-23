Убийца, напавший на школу в Хорватии, получил максимальный срок заключения - 50 лет
Хорватский суд приговорил 20-летнего мужчину к максимальному сроку заключения — 50 годам — за смертельное ножевое ранение семилетнего школьника в учебном заведении в декабре прошлого года, а также за ранение еще четырех человек. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.
Нападавшим оказался бывший ученик этой школы, расположенной в пригороде столицы Хорватии Загреба.
По данным обвинительного акта, он вошел в школу во время занятий и нанес ножевые ранения учительнице и нескольким детям.
Один ребенок погиб, еще трое детей и учительница получили ранения.
Это составляет один эпизод умышленного убийства ребенка при отягчающих обстоятельствах, а также четыре эпизода покушения на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах и в общей сложности 50 уголовных правонарушений, связанных с нарушением прав детей
Беспрецедентное нападение глубоко шокировало и возмутило страну, вызвав протесты в последующие дни с требованиями сделать школы безопаснее.
Судебная коллегия считает, что только самое суровое наказание — 50 лет лишения свободы — может обеспечить как специальную, так и общую превенцию
Он отметил, что обвиняемого судили как взрослого и провели психиатрическую экспертизу относительно его уголовной ответственности.
Осужденный был задержан сразу после нападения, и с тех пор он находится под стражей.
Максимальный срок заключения в 50 лет редко назначается хорватскими судами. Решение может быть обжаловано.
