Вбивця, який напав на школу в Хорватії, отримав максимальний термін ув'язнення - 50 років
Київ • УНН
Хорватський суд засудив 20-річного чоловіка до максимального терміну ув’язнення — 50 років — за смертельне ножове поранення семирічного школяра в навчальному закладі у грудні минулого року, а також за поранення ще чотирьох осіб. Про це повідомляє AFP, пише УНН.
Деталі
Нападником виявився колишній учень цієї школи, розташованої в передмісті столиці Хорватії Загреба.
За даними обвинувального акта, він увійшов до школи під час занять і завдав ножових поранень учительці та кільком дітям.
Одна дитина загинула, ще троє дітей і вчителька зазнали поранень.
Це становить один епізод умисного вбивства дитини за обтяжувальних обставин, а також чотири епізоди замаху на умисне вбивство за обтяжувальних обставин і загалом 50 кримінальних правопорушень, пов’язаних із порушенням прав дітей
Безпрецедентний напад глибоко шокував і обурив країну, спричинивши протести в наступні дні з вимогами зробити школи безпечнішими.
Судова колегія вважає, що лише найсуворіше покарання — 50 років позбавлення волі — може забезпечити як спеціальну, так і загальну превенцію
Він зазначив, що обвинуваченого судили як дорослого та провели психіатричну експертизу щодо його кримінальної відповідальності.
Засудженого було затримано одразу після нападу, і відтоді він перебуває під вартою.
Максимальний термін ув’язнення у 50 років рідко призначається хорватськими судами. Рішення може бути оскаржене.
