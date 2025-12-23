$42.150.10
12:03 • 4940 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
11:41 • 5150 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
11:27 • 9848 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
10:40 • 6960 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
08:27 • 11863 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 19464 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 35737 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 51739 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 79181 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 44542 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
Вбивця, який напав на школу в Хорватії, отримав максимальний термін ув'язнення - 50 років

Київ • УНН

 • 194 перегляди

Хорватський суд засудив 20-річного чоловіка до 50 років ув'язнення за смертельне ножове поранення семирічного школяра та поранення ще чотирьох осіб. Напад стався у грудні минулого року в школі в передмісті Загреба.

Вбивця, який напав на школу в Хорватії, отримав максимальний термін ув'язнення - 50 років

Хорватський суд засудив 20-річного чоловіка до максимального терміну ув’язнення — 50 років — за смертельне ножове поранення семирічного школяра в навчальному закладі у грудні минулого року, а також за поранення ще чотирьох осіб. Про це повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

Нападником виявився колишній учень цієї школи, розташованої в передмісті столиці Хорватії Загреба.

За даними обвинувального акта, він увійшов до школи під час занять і завдав ножових поранень учительці та кільком дітям.

Одна дитина загинула, ще троє дітей і вчителька зазнали поранень.

Це становить один епізод умисного вбивства дитини за обтяжувальних обставин, а також чотири епізоди замаху на умисне вбивство за обтяжувальних обставин і загалом 50 кримінальних правопорушень, пов’язаних із порушенням прав дітей

- заявив речник Загребського суду Крешимир Девчич.

Безпрецедентний напад глибоко шокував і обурив країну, спричинивши протести в наступні дні з вимогами зробити школи безпечнішими.

Судова колегія вважає, що лише найсуворіше покарання — 50 років позбавлення волі — може забезпечити як спеціальну, так і загальну превенцію

- додав Девчич.

Він зазначив, що обвинуваченого судили як дорослого та провели психіатричну експертизу щодо його кримінальної відповідальності.

Засудженого було затримано одразу після нападу, і відтоді він перебуває під вартою.

Максимальний термін ув’язнення у 50 років рідко призначається хорватськими судами. Рішення може бути оскаржене.

В Еквадорі 11 солдатів отримали максимальні терміни за катування та вбивство чотирьох дітей22.12.25, 21:01 • 4012 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Хорватія