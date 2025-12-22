В Еквадорі 11 солдатів отримали максимальні терміни за катування та вбивство чотирьох дітей

$42.250.09
49.470.12
ukenru
19:00 • 20 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
16:37 • 5164 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
14:35 • 18496 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 15801 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 17968 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 20452 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 19610 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 20058 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 17540 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 13436 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
85%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Файли Епштейна": у прокуратурі в США пообіцяли оприлюднення усіх матеріалів щодо Трампа22 грудня, 09:41 • 26435 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 27723 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у рф, складу боєприпасів та місця запуску "шахедів" окупантів13:13 • 15531 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo14:33 • 5880 перегляди
Буданов назвав головну невдачу України під час війни14:37 • 6918 перегляди
Публікації
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:35 • 18488 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 27769 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 61435 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 83411 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 117965 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Ніколас Мадуро
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Село
Реклама
УНН Lite
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка17:50 • 1402 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo14:33 • 5912 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 34198 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 31736 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 34052 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
The Guardian
Фільм

В Еквадорі 11 солдатів отримали максимальні терміни за катування та вбивство чотирьох дітей

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Суд Еквадору засудив 11 військових до 34 років ув'язнення за насильницьке викрадення та вбивство чотирьох неповнолітніх. Трагедія сталася у грудні 2024 року в Гуаякілі, коли дітей затримав військовий патруль.

В Еквадорі 11 солдатів отримали максимальні терміни за катування та вбивство чотирьох дітей
Фото: AP

У понеділок, 22 грудня, суд Еквадору засудив групу військових до 34 років позбавлення волі за "насильницьке викрадення" чотирьох неповнолітніх. Окрім тюремного терміну, засуджені мають сплатити родинам жертв по 10 000 доларів штрафу та публічно вибачитися. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Трагедія сталася у грудні 2024 року в Гуаякілі. Брати Ісмаель та Хосуе Арройо разом із друзями поверталися з футбольного матчу, коли їх затримав військовий патруль. Записи камер спостереження зафіксували, як дітей силоміць заштовхали у військовий пікап.

В Еквадорі під час протестів скоєно замах на президента Даніеля Нобоа: глава держави не постраждав08.10.25, 11:06 • 2755 переглядiв

Військові спочатку стверджували, що відпустили підлітків, а тих нібито вбили наркоторговці. Проте слідство встановило жахливу істину:

  • Дітей таємно вивезли до лісу поблизу військової бази.
    • Їх били прикладами гвинтівок та змушували роздягнутися.
      • Після катувань підлітків віком від 11 до 15 років "жорстоко стратили", а їхні тіла намагалися спалити.

        Тінь на політику президента

        Ця справа викликала хвилю протестів проти президента Даніеля Нобоа, який мілітаризував міста для боротьби з криміналом. Правозахисники наголошують, що надання армії поліцейських функцій призвело до позасудових розправ над цивільними.

        Сьогодні правосуддя взяло гору. Ми підтверджуємо нашу повагу до закону та винесеного вироку 

        – заявили у Міністерстві оборони Еквадору, пообіцявши виконати рішення суду.

        Окрім термінів, армія зобов'язана провести офіційну церемонію визнання провини держави та встановити меморіальну дошку на честь загиблих дітей на території військової бази. Наступного року на засуджених чекає ще один суд – безпосередньо за звинуваченням у вбивстві.

        В Еквадорі озброєні люди застрелили 12 осіб на півнячих боях 20.04.25, 16:34 • 4035 переглядiв

        Степан Гафтко

        Новини Світу
        Ассошіейтед Прес