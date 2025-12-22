В Еквадорі 11 солдатів отримали максимальні терміни за катування та вбивство чотирьох дітей
Київ • УНН
Суд Еквадору засудив 11 військових до 34 років ув'язнення за насильницьке викрадення та вбивство чотирьох неповнолітніх. Трагедія сталася у грудні 2024 року в Гуаякілі, коли дітей затримав військовий патруль.
У понеділок, 22 грудня, суд Еквадору засудив групу військових до 34 років позбавлення волі за "насильницьке викрадення" чотирьох неповнолітніх. Окрім тюремного терміну, засуджені мають сплатити родинам жертв по 10 000 доларів штрафу та публічно вибачитися. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Трагедія сталася у грудні 2024 року в Гуаякілі. Брати Ісмаель та Хосуе Арройо разом із друзями поверталися з футбольного матчу, коли їх затримав військовий патруль. Записи камер спостереження зафіксували, як дітей силоміць заштовхали у військовий пікап.
В Еквадорі під час протестів скоєно замах на президента Даніеля Нобоа: глава держави не постраждав08.10.25, 11:06 • 2755 переглядiв
Військові спочатку стверджували, що відпустили підлітків, а тих нібито вбили наркоторговці. Проте слідство встановило жахливу істину:
- Дітей таємно вивезли до лісу поблизу військової бази.
- Їх били прикладами гвинтівок та змушували роздягнутися.
- Після катувань підлітків віком від 11 до 15 років "жорстоко стратили", а їхні тіла намагалися спалити.
Тінь на політику президента
Ця справа викликала хвилю протестів проти президента Даніеля Нобоа, який мілітаризував міста для боротьби з криміналом. Правозахисники наголошують, що надання армії поліцейських функцій призвело до позасудових розправ над цивільними.
Сьогодні правосуддя взяло гору. Ми підтверджуємо нашу повагу до закону та винесеного вироку
Окрім термінів, армія зобов'язана провести офіційну церемонію визнання провини держави та встановити меморіальну дошку на честь загиблих дітей на території військової бази. Наступного року на засуджених чекає ще один суд – безпосередньо за звинуваченням у вбивстві.
В Еквадорі озброєні люди застрелили 12 осіб на півнячих боях 20.04.25, 16:34 • 4035 переглядiв